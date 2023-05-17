На упаковках с продуктами в Литве появилась новая маркировка

В магазинах на упаковка с продуктами можно увидеть новую маркировку, указывающую пищевую ценность товаров, их полезность. Маркировка Nutri-score состоит из 5 букв и цветов. Расшифровать обозначение несложно – зеленый цвет и буква A значат, что продукт полезен для здоровья, E – самый плохой выбор.

По словам диетолога Вайды Курпене, система была разработана, чтобы обратить внимание на продукты, в которых содержится меньше всего сахара, соли, насыщенных жиров.

"Но эта система маркировки не показывает, сколько добавок есть в продукте, не указывает и способ его обработки", – сказала специалист.

Маркировка напрямую связана с составом продукта.

"Эта система создана так, что все оценивает по количеству на 100 г. Это не размер порции", – сказала Курпене.

Пока в литовских магазинах немного продуктов с такой маркировкой, поскольку это еще новая система.

"Другой момент, все зависит от того, на сколько страна заинтересована поощрять своих производителей, ведь менять маркировку на упаковках дорого", – заметила Курпене.

В Литве пока немного товаров с такой маркировкой, она необязательна, но в ней заинтересованы и торговцы.

"Если мы объявляем конкурс на частную упаковку, то можем влиять на создание этикетки, призываем производителя использовать такую маркировку. Она показывает прозрачность", – сказала представитель сети Iki Вайда Будрене.

Но такая прозрачность не всем на руку. Далеко не все хотели бы, чтобы на упаковках с их товарами появилась буква E.

Сама шкала была разработана во Франции.

Kiaušiniai prekybos lentynoje Foto: DELFI / Rinatas Chairulinas

Аналитик в сфере экономики Гуода Азгуридене сказала, что компания не может изменить упаковку в течение полугода и даже года, поскольку это требует огромных инвестиций.

За границей новая маркировка появилась в 2016 году. Сейчас ее используют 7 стран - Германия, Франция, Люксембург, Швейцария, Испания, Нидерланды и Бельгия.

Минздрав отметил, что в Литве более полезные для здоровья продукты отмечают символом замочной скважины, а в ЕС единой маркировки нет.

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