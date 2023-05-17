Государство нацелилось на карман работников: 100 000 человек будут лишены компенсаций

Представители строительного сектора и сектора грузовых перевозок критикуют решение властей об упразднении компенсаций за тяжелые условия труда. Государственная инспекция по труду (ГИТ) отмечает, что работодатели злоупотребляют этими льготами, пишет LNK.

"Строительные компании отрицательно оценивают коррекции этого закона, мы считаем это ошибкой", – сказал президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас.

"Работодателям придется больше платить за содержание рабочего места. Автоматически подорожает логистика наших товаров, доставка, но больше привлекательности не будет, ведь, возможно, этими льготами пользовались для презентации более привлекательного рабочего места, повышения конкуренции", – сказал LNK акционер компании Bunasta, занимающейся таможенным посредничеством, Юргис Адомавичюс.

Необлагаемые налогами компенсации, надбавки в размере 30% зарплаты за тяжелые условия труда, получают дальнобойщики и люди, выполняющие тяжелую физическую работу. С июня таких компенсаций не будет. В прошлом году почти 7000 компаний выплатили 114 000 работникам такие компенсации на сумму 220 млн. евро.

"Эти компенсации налогами не облагаются. Мы видели, что такие компенсации платили даже тем людям, которые, вероятно, не выполняют тяжелую работу. Значит, не работают на улице, не носят тяжести, не работают за рулем, но работодатель договаривается и платит такому человеку часть зарплаты как компенсацию", – сказал канцлер ГИТ Шарунас Орлавичюс.

"В некоторых случаях компенсации выплачивали необоснованно, их платили не только работникам, но и руководителям, секретарям, уборщицам", – сказала представитель Государственной налоговой инспекции Раса Вирвилене.

По данным госучреждений, необходимо отказаться от таких компенсаций, поскольку некоторые компании стали заменять ими часть зарплаты, избегая уплаты налогов. Правда, работодатели, которые хотят платить надбавки, смогут это делать, только все будет стоить дороже, придется заполнять больше бумаг.

"Работникам придется собирать документы, надо будет писать приказы о поездке в командировки, придется считать суточные. В некоторых случаях результат будет тот же, только работать придется больше", – сказала президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене.

Недовольные этим решением считают, что в таком случае права на компенсации должны лишить не только строителей, водителей и других работников, работающих в тяжелых условиях, но и власти.

"Депутаты получают компенсации за то, что ездят в избирательные округа, им компенсируют расходы на транспорт, канцтовары, если бы они лишились этих выплат, мы бы сказали: пожалуйста, платите себе зарплату побольше и за ее счет все это компенсируйте", – сказал Гедвилас.

Поскольку некоторые компании часть зарплаты выплачивали в виде компенсаций, по словам специалистов, работодателям и работникам сейчас надо будет договариваться: полностью отказываться от компенсаций или вообще расторгнуть договор.

"Если до этого договаривались, что зарплата будет 1000 евро, из них 300 - компенсация, это, скажем, 30%, то сейчас работодателям надо думать, как повысить зарплату", – сказал Орлавичюс.

Однако представители ассоциации говорят, что не все так просто.

"Если подрядчики увеличат зарплаты, они перестанут быть конкурентоспособными на международных конкурсах", – заметил Гедвилас.

"Есть годовой контракт, ты обещал привезти товары за 1000 евро и должен привозить за 1000 евро, поэтому не можешь взять и поднять плату на 30%, потому что у тебя выросли расходы, это никому не объяснишь", – сказал акционер Bunasta Адомавичюс.

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