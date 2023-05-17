В столице появятся мусорные урны нового поколения

На проспекте Гедиминаса уже можно увидеть новинку – кое-где появились новые прямоугольные мусорные урны. Меняется не только внешний вид городских мусорных урн. Новые мусорные урны будут изготовлены из переработанного пластика, сообщает портал MadeinVilnius.lt.

"В Вильнюсе на замену цилиндрическим мусорным урнам приходят прямоугольные. Такие урны некоторое время уже стоят на проспекте Гедиминаса, а в последнее время началась их замена и в других местах. Новые мусорные урны изготовлены из переработанного пластика (в отличие от старых, которые сделаны из металла), они устойчивы к ударам и воздействию ультрафиолетовых лучей", — так порталу MadeinVilnius.lt прокомментировал специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

На новых мусорных урнах из-за их шероховатой поверхности сложнее нарисовать граффити. На них также сложнее наклеивать наклейки. Принцип их открытия также иной, что упростит работу клининговых компаний, сообщает портал.

Постепенно все мусорные урны цилиндрической формы в городе будут заменены на новые. Они будут двух видов: более широкие и низкие объемом до 110 литров мусора, а более узкие и высокие – до 70 литров, сообщает MadeinVilnius.lt.

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