Рост выплат банкам по ипотеке может заставить жителей Литвы менять жилье

Рост процентной ставки, которую Европейский центральный банк недавно снова поднял, может заставить часть жителей Литвы поменять жилье, считают эксперты. По их словам, из крупных городов жители могут перебраться в регионы или в провинцию, где недвижимость дешевле.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что повышение процентной ставки приводит к значительному росту взносов по кредитам. Delfi уже писал, что некоторые жители по ипотеке платят на несколько сот евро больше ежемесячно.

Маурицас сказал, что из-за роста взносов может начаться и эмиграция отдельных жителей, но масштабной волны эмиграции, скорее всего, удастся избежать.

"Зарплаты в Литве быстро росли, поэтому разница в зарплатах сейчас исчисляется не разами, а процентами. Однако, я думаю, высокие проценты могут привести к внутренней миграции. Сейчас работников в регионах не хватает, их ищут промышленные компании, предлагая зарплаты, похожие на вильнюсские. Жилье в регионах намного дешевле, в разы, кое-где в 5 раз.

Президент Гитанас Науседа говорил, что надо уменьшать разницу между регионами, а растущие проценты по ипотеке ее еще больше уменьшают. У кого больше всего кредитов? У вильнюсцев. Если человек живет в регионе, эти ставки большой погоды не делают", – сказал экономист.

По словам Маурицаса, в регионах цены ниже, чем в больших городах, иногда составляют всего несколько десятков евро, поэтому купить жилье иногда можно и без ипотеки.

"Еще один сценарий - люди могут уезжать в южные страны. Там почти все дешевле. Люди считают, что там могут заработать столько же, сколько в Литве, но на многом могут экономить, ведь там тепло", – сказал экономист.

Он согласился с тем, что людям, у которых есть ипотека, придется экономить, ведь доходы не выросли на столько, на сколько увеличились взносы.

"Но тем, кто взял кредит раньше, думаю, ничего делать не надо. Если кредит был взят до 2018 г., их жилье значительно подорожало. Они "наскребут" на взносы. Но что касается тех, кто взял кредит недавно, может, их доходы не увеличились сейчас, им будет сложно. Почти все кредиты в Литве привязаны к EURIBOR - это очень плохо", – заметил Маурицас.

Он предлагает выход для части жителей.

"Скажем, они пару лет назад купили жилье в Пауписе, сейчас это жилье стало намного дороже. Человек может продать его и получить сверху сотню тысяч евро, а то и несколько сотен. За эти деньги сможет купить другое жилье без кредита. На рынке будет движение, перестанут расти цены на недвижимость, поскольку ее будут продавать такие люди, а не компании", – прогнозировал экономист.

Глава Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугас Статулявичюс согласен с тем, что рост ставки заставит жителей что-то предпринимать.

"Наши члены отмечают, что людям стало сложнее получить кредит. Все из-за роста EURIBOR, банки не удовлетворяют данные о доходах. Люди стали думать, что им делать. Одни арендуют жилье, другие ищут более дешевые варианты, старое жилье, а третьи ищут в других муниципалитетах", – заметил он.

Статулявичюс сказал, что регионы и находящиеся рядом муниципалитеты очень привлекательны, поскольку действует помощь для молодых семей, им платят компенсации.

"Я бы не сказал, что многие переселяются, не назвал бы это тенденцией, но люди ищут решения. Я бы не исключил, что часть просто мигрирует. Люди смотрят, где могут купить жилье, а работа все равно привязана к крупным городам", – убежден он.

Статулявичюс не считает, что рост процентной ставки приведет к эмиграции жителей.

"Конечно, некоторым будет сложно, но это один из вариантов. Ведь, если не получаешь, чего хочешь, ищешь другое, например, арендуешь. Если и это не подходит, покупаешь более дешевое жилье или жилье в регионе. Я думаю, эмиграция в этой череде решений на пятом месте", – считает специалист.

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