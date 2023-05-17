СРФП: количество сообщений о подозрительных операциях выросло вдвое, проверки продолжаются

По последним данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), по сравнению с 2021 годом в 2022 году количество сообщений о подозрительных финансовых операциях или сделках выросло более чем вдвое. Как сообщает СРФП, всего за 2022 г. было получено почти 100 тыс. таких сообщений.

Наибольшее количество таких сообщений —свыше 93 тыс. – СРФП получила от платежных учреждений и учреждений электронных денег: их сообщения составили почти 94 проц. от общего числа сообщений, полученных в 2022 г. По сравнению с 2021 годом количество сообщений, полученных от платежных учреждений и учреждений электронных денег, выросло более чем в 2 раза.

Повышенная активность отмечается и в секторе операторов виртуальной валюты. Он занимает второе место по количеству отправленных сообщений – от них в СРФП поступило более 4 тыс. сообщений. По сравнению с 2021 г., здесь отмечен наибольший скачок — количество сообщений выросло почти в 83 раза, отмечается в пресс-релизе.

В течение 2022 года почти вдвое выросло и количество сообщений, полученных из банковского сектора: в прошлом году было получено 1 633 сообщения, тогда как в 2021 г. их было 935.

"Тенденция к увеличению количества сообщений о подозрительных транзакциях наблюдается уже несколько лет подряд. На это также влияет текущее расширение финансового сектора, появление новых учреждений электронных денег и платежных учреждений или операторов виртуальной валюты в Литве. Однако мы отмечаем, что участники рынка все больше осознают риск отмывания денег. Рост количества сообщений свидетельствует о том, что обязанные лица все лучше распознают подозрительную деятельность и сообщают об этом в СРФП", — говорит директор СРФП Роландас Кишкис.

В течение 2022 года финансовые учреждения в два раза чаще сообщали СРФП о прекращении денежных операций своих клиентов. В прошлом году было получено 565 таких сообщений, а в 2021 г. – 253 сообщения.

По подсчетам, общая сумма приостановленных денежных операций выросла в 3 раза по сравнению с 2021 годом – приостановлено более 162 млн евро, 2021 г. это число составило более 65 млн евро. Такой рост приостановленных средств связан с увеличением количества обязанных лиц и участившимися случаями мошенничества и других преступных действий, говорится в пресс-релизе.

Как сообщается в пресс-релизе, Правление СРФП по предупреждению отмывания денег в 2022 г. провело 30 проверок – были проверены 16 операторов виртуальной валюты, 7 поставщиков услуг по созданию компаний и 7 компаний, занимающихся продажей имущества.

В ходе проверок в 25 компаниях были выявлены нарушения закона о превенции отмывания денег и финансирования терроризма (ЗПОДФТ), 2 проверки еще продолжаются. Материал, собранный в ходе проверок, передан в Комиссию по расследованию нарушений ЗПОДФТ.

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