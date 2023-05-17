Появилось больше информации о попавшей в реанимацию из школы 17-летней девушке

В Клайпеде из школы в реанимацию увезли 17-летнюю девушку. Врачи установили у девушки тяжелое отравление алкоголем. Девушка пила виски и курила. В Гаргжай полиция начала расследование по факту распространения жидкости для электронных сигарет с наркотиками, сообщает LNK.

В Клайпеде 17-летнюю из школы доставили в реанимацию.

"Алкогольное опьянение у подростков носит специфические особенности. Подросткам иногда достаточно лишь небольшого количества алкоголя, и они теряют сознание. Так было и с этой девушкой", – сказал врач реанимационного отделения Линас Микялис.

В организме девушки было 1,50 промилле.

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Однако по словам врача, в реанимацию попадают и еще более пьяные подростки.

"Меньше трех, но были больше 2 промилле. Бывают, что в реанимации оказываются и с 0,6 промилле. Это, кажется, немного, но требуется реанимация, теряют сознание", – сказал Микялис.

Девушка сказала врачам, что пила виски и курила. подозревают, что она курила электронные сигареты. После оказания необходимой помощи, девушку выписали домой. Девушка живет в Клайпедском районе.

А в центре Гаргждай попались трое несовершеннолетних. У полиции подозрения вызвало их поведение – у двоих школьников нашли электронные сигареты и по паре емкостей с жидкостью для них.

"Еще у одного несовершеннолетнего дома нашли 30 емкостей с жидкостью для электронных сигарет, возможно, с психотропными веществами. В тот же день в Клайпедском районе "навестили" одного жителя 2003 г.р., у которого дома нашли больше 150 емкостей с жидкостью для электронных сигарет", – сказал LNK глава полиции Клайпедского района Рамунас Стасюлис.

20-летнему предъявлены подозрения в распространении жидкости для электронных сигарет, вероятно, с наркотиками.

"Мы ждем выводов экспертов, когда выясним состав веществ, о ответит по действующим законам. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы", – сказал Стасюлис.

Врачи предупреждают о том, что распространяются очень опасные электронные сигареты с добавками, после их курения подростки попадают даже в реанимацию.

"У нас нет возможности расследовать это. Там много веществ – это новые синтетические наркотики, какие-то кристаллы. Мы что-то слышали об этом. У некоторых детей они могут вызвать очень сильные нарушения в организме", – сказал Микялис.

Пару недель назад в Клайпеде тоже были задержаны молодые люди, распространявшие наркотики. В их числе были и школьники. Молодые люди продавали ЛДС и жидкости для электронных сигарет с наркотиками.

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