Президент: европейские страны должны приступить к созданию спецтрибунала по преступлениям России

По словам главы государства Гитанаса Науседы, Украина нуждается не только в военной и финансовой поддержке, но и в правовой помощи. По словам президента, европейские страны должны начать создание специального трибунала по преступлениям российской агрессии в Украину и реестра ущерба. Принимая участие в саммите Совета Европы в Рейкьявике, Г. Науседа подчеркнул, что эти юридические шаги будут иметь значение и в будущем – это покажет потенциальным агрессорам, какое наказание их ждет.

"Что касается военной поддержки, экономической и финансовой помощи, Европа и весь мир, безусловно, немало сделали для поддержки Украины. Однако в плане создания правовой базы, в плане ответственности за военные преступления, преступления агрессии мы немного отстали от того прогресса, который имел место по другим направлениям", – сказал президент.

"И вот здесь, в Рейкьявике, у нас есть прекрасная возможность наверстать упущенное. Иными словами, озвучить те идеи, которые Литва поддерживала изначально, – специальный трибунал по преступлениям агрессии, реестр ущерба, который также является важным элементом финансового механизма", – подчеркнул Г. Науседа.

По словам главы государства, европейские страны приступают к созданию правового механизма, необходимого для того, чтобы российская агрессия не осталась безнаказанной. Г. Науседа отметил, что такой механизм удержит возможных будущих агрессоров от подобных попыток.

"Мы приступаем к созданию этого механизма, который необходим для того, чтобы агрессор не ушел от ответственности и не остался безнаказанным. Потому что это важно не только в контексте этой войны. Это очень важно для будущего, чтобы в будущем у новых агрессоров не возникло желание еще раз испытать нас на прочность, и чтобы они знали, что их ждет наказание и что наказание будет достаточно жестким и жестоким", – подчеркнул президент.

По словам Г. Науседы, пока не закончилась война, не все идеи могут быть реализованы в полной мере. Однако, как отметил президент, все больше европейских стран вносят свой вклад в поддержку Украины и вступают в клуб "самых пылких стран".

"Естественно, что сегодня, когда война еще не окончена, не все идеи могут быть реализованы в полной мере. Но я думаю, что мы на верном пути. Мы находим все больше и больше поддержки, и все больше стран присоединяются к клубу, который я называю клубом самых усердных и пылких стран", – сказал Г. Науседа.

"И думаю, что мы обязательно наберем критическую массу государств и сможем реализовать идеи создания спецтрибунала и реестра ущерба в полной мере, и это станет еще одним очень важным элементом нашей общей политики по отношению к России", – добавил президент.

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