Отчеты Шюгждинене не убедили Тапинаса: вопрос, неужели премьер продолжит защищать министра

После того, как министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене обнародовала отчеты о канцелярских расходах, общественный деятель Андрюс Тапинас продолжает задавать политикам вопросы о прозрачности полученных средств, выделенных на деятельность члена совета. Проанализировав обнародованную министром информацию, А. Тапинас обратил внимание на средства члена правительства на транспортные расходы. Поэтому общественный деятель задается вопросом, сохранит ли премьер-министр Ингрида Шимоните оборонительную позицию по отношению к министру.

"Министр Юргита Шюгждинене наконец-то обнародовала свои отчеты о расходах, и мы, похоже, живем в параллельных мирах, если она считает, что с ними все хорошо и прозрачно", – иронизировал А. Тапинас на своей страничке в Facebook во вторник.

Общественник обратил внимание на то, что во многих отчетах о транспортных расходах Ю. Шюгждинене приводит "круглые суммы" – по его словам, можно предположить, что указанные цифры взяты "из головы". Кроме того, у А. Тапинаса вызывает вопрос и отчет за период карантина, когда министр проехала 12 000 километров и потратила на сообщение 1,1 тыс. евро.

"Министр вписывает одну строку: 1100 евро за транспорт, услуги. Это значит, что мы должны просто поверить в то, что она действительно, не выезжая из Каунаса и выполняя функции члена совета, за квартал проехала 12 000 километров. Или 4000 км в месяц. Грубо говоря, 200 км за рабочий день. Во время карантина, когда заседания совета проходили дистанционно и встречи с избирателями были невозможны", – написал он.

Он повторил, что отчеты не отражают конкретных покупок и расчетных квитанций, поэтому утверждать, что представленная в отчетах информация верная, нельзя.

"Так как министр может лично ответить за достоверность, когда она ничего не знает, никаких документов не имеет, выводит средние значения и точно не сможет ответить – как можно во время карантина проезжать по 4000 километров в месяц, находясь только в Каунасе и выполняя функции члена совета, не требующие транспорта во время карантина. И как получается, что каждый квартал транспортные расходы одинаковы, но все цифры сходятся так, чтобы без чеков и без каких-либо документов получить 100 проц. максимально возможных средств каунасцев", – размышлял А. Тапинас над объяснениями министра.

Он не сомневается, что вопросы о таком, по его словам, кошмарном ведении бухучета могут возникнуть не только у прокуроров, начавших досудебное расследование в отношении временной столицы, но и у Службы специальных расследований (СТС), а также у Государственной налоговой инспекции (ГНИ).

"Это кошмарное ведение бухучета и ни один порядочный политик не должен был участвовать в такой афере", – пояснил он и обратился к премьеру.

"Ингрида Шимоните, неужели вы действительно собираетесь продолжать защищать министра?" – спросил А. Тапинас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!