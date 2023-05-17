Глава МИД Литвы: необходимо оказывать всемерную поддержку до победы Украины

Во вторник глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис продолжил свой визит в Японию, где встретился с министром иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

На этой неделе в Хиросиме состоится встреча глав государств G7 (Большой семерки), среди тем которой будет опыт Литвы и других стран в борьбе с экономическим и политическим давлением Китая, говорится в сообщении.

Как указывает МИД, накануне встречи Г. Ландсбергис согласился с министром иностранных дел Японии, председательствующей в G7, в том, что странам, испытавшим давление со стороны Китая, важно делиться своим опытом и искать единый ответ на поведение, нарушающее международные нормы, они также обсудили еще один приоритет встречи G7 – необходимость усиления долгосрочной поддержки победы Украины и усиления санкций против России.

"Мы благодарны Японии за ее принципиальную позицию в отношении России. Мы должны продолжать усиливать санкции против России – мы ценим решительное лидерство Японии в G7. Мы не должны уставать поддерживать Украину – необходимо оказывать всемерную поддержку до победы Украины", - сказал Г. Ландсбергис.

Министры также обсудили приоритеты саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе. Г. Ландсбергис отметил, что необходимо обеспечить долгосрочную поддержку Украины и в Вильнюсе наметить ориентиры ее евроатлантической интеграции, потому что только она может обеспечить устойчивость мира в Европе.

"Мы ждем премьер-министра Японии Фумио Кисида в Литве для дальнейшего укрепления стратегического партнерства наших стран и его расширения в таких областях, как энергетическая безопасность и сотрудничество в борьбе с киберугрозами", - сказал глава литовской дипломатии. Г. Ландсбергис, который во время встречи пригласил Е. Хаяси также приехать в Вильнюс.

Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что Литва и Япония – единомышленники, объединенные общими ценностями, уважением к основанному на правилах порядку, принципам прав человека и стремлением сохранить мир и безопасность в регионе и мире.

"Поскольку геополитическая реальность меняется, важно, чтобы политическое партнерство дополнялось экономическим сотрудничеством надежных партнеров путем открытия новых рынков и поиска взаимных инвестиций", - сказал Г. Ландсбергис.

ELTA напоминает, что 15-17 мая министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис находится с визитом в Японии. В среду компаниям Японской организации внешней торговли (JETRO)

Глава литовской дипломатии представит деловые и инвестиционные возможности в Литве.

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