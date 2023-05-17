Сейм склонен ввести для должностных лиц обязательство декларировать связи с Россией и Беларусью

Сейм склонен поддержать предложение об обязательном декларировании должностными лицами связей с российским и белорусским бизнесом.

Во вторник после внесения парламентарии одобрили представленные председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринасом Кащюнасом поправки к Закону о согласовании публичных и частных интересов, предусматривающие обязательство для государственных политиков, должностных лиц, служащих, сотрудников разведки, солдат профессиональной военной службы, судей, глав государственных и муниципальных компаний публично оглашать возможные связи с бизнесом, сотрудничающим с юридическими лицами, подвластными минскому или московскому режимам.

За поправки к закону проголосовали 84 члена Сейма, против – 1, воздержались 11 парламентариев. Дальнейшее рассмотрение законопроекта – в Комитете по госуправлению и самоуправлениям.

Ожидается, что изменения в законе подтолкнут компании к прекращению сотрудничества с Россией и Беларусью.

Внесением изменений в закон предлагается, чтобы физические лица при декларировании своих публичных и частных интересов указывали сведения о связанных с ними юридических лицах, осуществляющих деятельность с физическими или юридическими лицами, действующими на территории России и Беларуси. В настоящее время законом такое требование не предусмотрено – т.е. после принятия Сеймом законопроекта будет обязательным указывать возможные связи с государствами-агрессорами при подаче декларации о частных интересах.

После принятия парламентом поправок к закону требование декларировать отношения со странами-агрессорами вступило бы в силу с 1 июля текущего года. Должностные лица должны будут обновить документы в течение 30 календарных дней, иначе будет зафиксировано нарушение закона.

Однако эти изменения потребуют улучшения реестр частных интересов. На это планируется выделить от 120 до 150 тыс. евро государственных средств. Отмечается, что такое вложение будет иметь долгосрочную выгоду, так как будут созданы дополнительные связи между Центром регистров и базами данных Главной комиссии по служебной этике.

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