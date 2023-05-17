Скопа на глазах у женщины поймала рыбу из ее пруда и улетела

Вот такой снимок успела сделать Зита после того, как скопа поймала в ее пруду немаленькую рыбу.

Скопа поймала рыбу и улетела с добычей. Зита сделала этот снимок в деревне Стирбайчай.

Скопа ловит рыбу до 2 кг, сообщает Жемайтийский национальный парк, который поделился этой историей.

"Зрение скопы так устроено, что птица с высоты видит скопление рыбы у поверхности, когда скопа замечает добычу, она бросается вниз лапами вперед и хватает рыбу когтями. Во время охоты птица нередко целиком уходит под воду. Настоящая схватка происходит под водой, особенно если птица хватает большую рыбу. Большая рыба пытается затянуть птицу на глубину, если охота завершается успехом – скопа уносит добычу в гнездо, где до сих пор на яйцах сидит самка", – рассказали специалисты парка.

Erelis žuvininkas Foto: Romualdas Barauskas

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