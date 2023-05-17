В Грузии погиб основатель выставки ювелирных изделий Amber Trip

СМИ сообщают, что в Грузии погибли двое граждан Литвы, которые на плотах спускались по горной реке.

Местные СМИ в понедельник сообщили, что произошло несчастье и два человека из группы, в которой было 11 человек упали в реку и пропали.

Туристы на плотах путешествовали в районе Душети, в долине Гудамакари, к северу от Тбилиси. Река была бурной и полноводной из-за дождей, плот или лодка, скорее всего, столкнулся с оказавшимися в реке поваленными деревьями, пишет mtavari.tv.

По данным грузинских порталов, 15 мая было обнаружено тело одного туриста. Во вторник обнаружено и второе тело. По имеющимся данным, погибший - гражданин Литвы, сообщает телевидение Formula.

По данным портала 15min.lt, оба погибших - граждане Литвы. Литовские дипломаты пока не могут подтвердить информацию о смерти литовцев в Грузии.

Выяснилась личность одного из погибших. По данным портала 15min.lt, скончался основатель компании, которая проводить выставку Amber Trip Гедрюс Гунторюс.

О его смерти сообщается и в социальных сетях.

"Мы лишились любимого Папы, супруга и друга, человека с большим сердцем, вмещавшим много надежды, мечтаний, больших задумок. Он умел вдохновлять, творить, беззаветно любить и заботиться о других. Сейчас у нас осталась лишь любовь, которая сильнее смерти. Гедрюс, покойся с миром. Любящие тебя жена и дети", – сообщается на странице Гунторюса в фейсбуке.

Этой печальной вестью поделилась и компания Amber Trip.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти основателя и организатора Amber Trip Гедрюса Гунторюса. Гедрюс преданно выполнял основную роль в деле популяризации литовского янтаря и в течение трех десятилетий объединял общину ювелиров. Его осмысленного труда и неистощимой энергии будет не хватать не только в нашей общине. Искренние соболезнования его семье, друзьям и всей общине ювелиров в этот час утраты. Пусть память о нем будет для нас вечным вдохновением", – пишут представители Amber Trip.

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