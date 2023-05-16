Garliavos prekyba увольняет 14 работников

Компания Garliavos prekyba, занимающаяся розничной торговлей, намерена уволить 14 работников и информировала об этом Службу занятости.

По данным реестра юридических лиц, у действующей с 1992 г. в Гарляве компании 12 акционеров, физических лиц.

В 2021 г. Garliavos prekyba получила 1,46 млн. евро дохода и понесла убытки в размере 43 тыс. евро.

По данным "Содры", на 12 мая в компании работало 20 сотрудников, которым средняя выплаченная в марте зарплата составила 1182,26 евро (около 812 евро "на руки").

Сообщение об увольнении работников Службе занятости было предъявлено 2 мая.

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