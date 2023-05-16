В Брюсселе прозвучал призыв Литвы не допускать спортсменов из стран-агрессоров на соревнования ЕС

На встрече Совета министров спорта Евросоюза в Брюсселе Литва еще раз призвала политиков обсудить права спортсменов Украины и участие российских и белорусских спортсменов в спортивных мероприятиях ЕС, сообщает Министерство образования, науки и спорта (МОНС).

"Наша позиция относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях не изменилась – они не должны находиться на международных аренах, пока их страны продолжают войну в Украине. Мы призываем других членов ЕС высказаться за то, что спортсмены агрессоров не допускались к участию в соревнованиях, проводимых в странах ЕС", - сказал представлявший Литву на заседании Совета заместитель министра образования, науки и спорта, Линас Обцарскас.

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Представляя позицию Литвы, вице-министр подчеркнул, что возвращение представителей стран-агрессоров на международные спортивные арены явно нарушает права украинских спортсменов. По словам МОНС, Литва призвала защищать права человека украинских спортсменов, обеспечивать защиту их достоинства, ценностей и психического здоровья, а также защищать их право беспрепятственно участвовать в споте и уважать право спортсменов из других стран не соперничать с представителями стран-агрессоров.

Вице-министр призвал страны-члены призвать свои спортивные организации к формированию коалиций, подписать совместные декларации против участия спортсменов из стран-агрессоров в международных видах спорта, а также объявлять их публично и направлять в Международный олимпийский комитет и международные федерации", - говорится в сообщении.

В министерстве напоминают, что спортивные федерации и спортивные организации страны в марте этого года подписали декларацию, в которой выражена единая позиция литовского спортивного сообщества относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пока эти страны продолжают войну в Украине. Декларация была направлена в международные спортивные федерации и Международный олимпийский комитет.

Также Литва предложила призвать национальные спортивные федерации и спортсменов к более активным шагам по соблюдению прав человека и европейских ценностей, придерживаться принципов надлежащего управления при принятии решений об организации международных спортивных мероприятий, указывается в сообщении.

Как сообщает МОНС, призывая министров спорта ЕС сохранять твердую ценностную позицию, Литва призвала другие страны поддержать позицию, согласно которой российские и белорусские спортсмены не были бы допущены к участию в международных спортивных мероприятиях, организуемых в ЕС. Эту позицию поддержали представители Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Ирландии и Бельгии.

В ходе министерской дискуссии все государства-члены подчеркнули поддержку и солидарность с Украиной, сообщает МОНС.

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