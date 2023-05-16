ГИК аннулировала мандат мэра Купишкиса: в самоуправлении пройдут новые выборы

После того, как Апелляционный суд Литвы признал мэра Купишкиса Дайнюса Бардаускаса виновным в коррупции и запретил политику работать на руководящих должностях в государственном секторе в течение 4 лет, Главная избирательная комиссия (ГИК) аннулировала мандат политика.

Как ранее сообщала ELTA, Апелляционный суд Литвы на прошлой неделе признал мэра Купишкского районного самоуправления Д. Бардаускаса виновным в коррупционных деяниях и оштрафовал его на 24,8 тыс. евро, а также на 4 года запретил заниматься управленческой работой в государственном, общественном и частном секторах. Это означает, что после вступления решения суда в силу политик уже не может продолжать свою деятельность на занимаемой должности.

Сам Д. Бардаускас после решения суда утверждал, что сам откажется от поста мэра. Однако, как Elta указала представительница ГИК Индре Раманавичене, Д. Бардаускас в комиссию не обращался.

После того как суд признал ранее оправданного мэра Купишкиса виновным, в самоуправлении пройдут новые выборы. Повторное голосование должно быть проведено не позднее чем через полгода после прекращения полномочий Д. Бардаускаса.

ELTA напоминает, что в прошлом году Паневежский окружной суд (первая инстанция) оправдал мэра Купишкского района Д. Бардаускаса и директора Культурного центра самоуправления Йолиту Янушонене по делу о коррупции. Однако апелляционный суд постановил, что Д. Бардаускас виновен во взяточничестве, торговле влиянием и подстрекательстве к фальсификации документа.

Д. Бардаускас возглавляет самоуправление Купишкского района третий срок (с 2015 г.), в этом году политик победил на выборах мэра как кандидат от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы, но в настоящее время приостановил членство в партии.

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