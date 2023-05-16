Эфир Delfi: участие Литвы в восстановлении Украины, разминирование, саммит НАТО, лечение военных

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Гость студии Delfi — народный депутат Украины, сопредседатель депутатской группы по межпарламентским связям с Литвой Игорь Гузь. Обсуждаем подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором Украина хочет услышать о конкретной перспективе ее членства в Альянсе. Перед саммитом в Литву ожидается визит из Украины высокого уровня. Также говорим с нардепом о привлечении Литвы к реабилитации украинских защитников, разминированию территорий и восстановлению Украины.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов. Начало трансляции в 13.00. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!