Один из кремлевских сценариев для Литвы не такой и сложный: легко приведет к сложной ситуации

У обороны Литвы должно быть три опоры, сказал подписант акта о независимости, дипломат Альбинас Янушка. По его словам, Кремлю необязательно начинать войну, чтобы загнать Литву в сложную ситуацию, а такие сценарии, по мнению Янушки, у России точно есть.

"Литовская оборона должна стоять на трех опорах: a) крепкая армия; б) готовое к обороне общество (не несколько процентов, а как в Финляндии - 70%) и в) дислокация в Литве существенных сил НАТО (больше немецкой бригады)", – писал в фейсбуке дипломат, заметив, что для этого нужны финансирование и политическая воля.



"Представьте возможный сценарий из "классического" репертуара кремлевских провокаций (их может быть целый ряд). Российское ГРУ взрывает в Литве несколько автомобилей или железнодорожных вагонов, которые следуют транзитом в Калининградскую область. Литве объявляют ультиматум – в течение 3 дней обеспечить безопасность транзита, разрешив ввести ограниченный российский контингент и военное сопровождение для транзита товаров.

Сегодняшняя Литва в отличие от первой, скажет "нет". Россия начинает стягивать войска к границе с Беларусью и в Калининградскую область", – писал дипломат.

Тут Литва просит консультаций у НАТО и активации 5-й статьи.

"Начинаются срочные консультации, параллельно в Литву переводят немецкую бригаду, поскольку для этого не требуется отдельного решения. Но кремль это не пугает. Россия угрожает ядерным оружием, активирует в Литве, Германии, Венгрии и др. всех своих агентов влияния, начинаются дебаты, особенно в Германии, готовы ли немцы к войне с Россией за транзит из России в Россию, которому противятся только упрямые литовцы.

Дискуссия продолжается, не будет ли размещение больших сил НАТО в Литве дальнейшим провоцированием России, такая дислокация выгодна для кремля, поскольку провоцирует худшие элементы, вредит находящимся там горбачевым и еще нескольким оставшимся либералам. Разведке НАТО сложно решить, блефует Россия или проверяет слабые политические зоны Запада, или готовится к войне. А, может, все сразу – и проверяет, и готовится", – писал Янушка, заметив, что в таком случае дебаты затягиваются.

"Все становится зависимым от реакции США – возьмут они на себя лидерство, будет ли защищать нас без консенсуса в НАТО через коалицию желающих или нет. Германия ничего в одиночку не делает, смотрит на США. Как дополнительный эффект, начинается массовая миграция из Литвы жителей, бизнеса, зарубежных инвестиций, ведь Литва оказывается в возможной зоне войны. Начинается спад экономики. Как будет развиваться сценарий дальше, появится ли соглашение в вопросе транзита, чтобы этот вопрос рассматривали как существенную угрозу, из-за которой может быть активирована 5 ст. НАТО или Литва будет вынуждена согласиться с присутствием каких-то многонациональных сил и тому подобное, остается только гадать", – писал подписант.

Однако он подчеркнул, что когда представляешь такой сценарий, видно, что Кремлю даже не надо начинать войну, а Литва уже окажется в сложной ситуации.

"Россия будет проверять красные линии НАТО, поскольку Лита из-за "Сувалкского коридора" или транзита находится в хрупком состоянии, по сравнению с другими странами. И России к таким провокациям не надо 7 лет готовиться. Не надо сомневаться в том, что у России уже есть не один такой сценарий", – подчеркнул Янушка.

Поэтому и необходима существенная заслона.

"Силы США, Германии или Польши размещают не когда-то через 7-10 лет, а в ближайшее время. Что и предусмотрено в соглашении парламентских политических партий. Нужны существенные силы НАТО на месте, чтобы такие возможные провокации России не казались серьезными, тогда не потребуются дополнительные дебаты – достаточные для обороны силы НАТО уже будут на месте, с rules of engagement ("правилами участия") – на выстрел из калашникова ответ - пушечный залп", – пояснил дипломат.

"Транзитный коридор появился, в первую очередь усилиями США и Германии, чтобы не надо было "отвлекаться" от войны в Украине. А что касается России, если она что-то получила, то уже не отдаст. Поэтому у Литвы есть все права на то, чтобы просить у США и Германии разместить больше военных здесь и сейчас. Но, к сожалению, в реальности все не так", – прибавил Янушка.

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