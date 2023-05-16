Белорусы с помощью хитрости заказали в Литве крылья боевого дрона

Подозревают, что нанимавшие литовцев белорусы, выдававшие себя за американцев, участвуют в поставках иранских дронов России. Портал lrt.lt сообщал, что завод по производству планеров в Поцюнай производил крылья боевых дронов для белорусской компании.

Глава литовской компании сказал, что заказ поступил в прошлом году, однако никаких подозрений он не вызвал, поскольку белорусы прикрывались американской компанией.

"У компании есть свои филиалы в Испании, на Кипре и в ОАЭ, просили спроектировать крыло боевого дрона. Эту работу в мире выполняют около 10 000 компаний, тут нет ничего эксклюзивного.

Грузовые дроны уже сейчас перевозят грузы, это простое дело. Мы подписали с ними контракт, получили аванс и начали работу", – сказал LNK председатель правления компании Sportinės aviacijos ir ko Сигитас Бесагирскас.

Белорусы просили не только спроектировать крылья, но и обучить их массовому производству. Подозрения у литовцев появились тогда, когда банк не пропустил второй аванс. Общая сумма сделки разняется 600 000 евро. Первый аванс был 20 000 евро.

"Начал с нами общаться по-русски человек с русской фамилией. Когда мы спросили, как он связан с нашими заказчиками, он сказал, что является владельцем компании и живет в Беларуси, что компания белорусская, но они все производят для армии НАТО", – рассказал Бесагирскас.

Тогда Бесагирскас обратился в Департамент госбезопасности (ДГБ). Сейчас все связи и контакты с белорусской компанией прекращены.

Председатель правления Sportinės aviacijos ir ko сказал, что не интересовался, для чего будут использовать грузовые дроны. Но признал, что они могут переносить взрывчатку.

"Могут нести пироги, продукты из магазина домой. А могут переносить и плохие грузы. Как и машина – можно загрузить в нее взрывчатку, а можно палатку", – сказал он.

Эксперт в сфере технологий для обороны сказал, что дроны как в мирной жизни, так и на войне стали обычным делом. Поэтому к таким заказам надо относиться с осторожностью

"Дроны сейчас переживают значительную трансформацию. Из любительских аппаратов они становятся военными элементами. В войне в Украине их широко используют как украинцы, так и россияне. Можно сказать, что сейчас проходят своеобразные учения", – заметил он.

СМИ выяснили, что дочерняя компания, которой прикрывались белорусы, может участвовать в поставках России иранских дронов.

Бесагирскас назвал ситуациею провокацией и заметил, что уже раньше поступал заказ от других белорусов.

"Они предлагали нам производить боевые дроны, которые переносили бы водородные бомбы и могли бы помочь украинской армии", – сказал он.

По словам главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса, компании не должны ждать, когда разразится скандал, а сами избегать провокаций.

"Ведь можно проконсультироваться с комиссией, которая проверяет товары двойного назначения на предмет соответствия экспортным требованиям. Там есть и представители ДГБ, и других служб, которые могут ответить, есть опасность или нет", – сказал депутат.

С ним согласился и советник президента Гитанаса Науседы Кястутис Будрис, который сказал, что если подобные прецеденты повторятся, грозят серьезные последствия.

"Авиационное производство входит в число стратегических секторов. (…) Я бы не хотел, чтобы мы как госучреждения, как механизм пошли бы по пути закрытия компаний за такого рода рискованные связи с белорусской военной промышленностью", – сказал Будрис.

ДГБ информировал, что об этой ситуации ему известно – ее оценивали и информацию о возможных рисках передали тем, кто принимает решения. Департамент предпринял профилактические меры, но их не называет, поскольку это запрещено законом о разведке.

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