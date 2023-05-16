За год до президентских выборов позиции Науседы в рейтинге не изменились

Несмотря на то, что действующий президент Литвы Гитанас Науседа скрыл тот факт, что был членом Коммунистической партии, его рейтинг значительно вырос. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 18–27 апреля. Политологи считают, что респонденты начинают думать о предстоящих выборах и пытаются держаться проверенных установок.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Delfi напоминает, что президентские выборы состоятся в мае 2024 года.

Лидером рейтинга остается действующий президент Науседа. В марте за него голосовали бы 20,4% участников опроса, а в апреле - 22,6%. Это самый высокий показатель с октября 2022 года.

На втором месте – премьер-министр Ингрида Шимоните - 10,5% в марте и – 11,2% в апреле.

Далее идет адвокат Игнас Вегеле - соответственно 7,7% и 7,3%.

На четвертом месте в таблице находится европарламентарий, лидер социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте - 6,2% в марте и 6,6% в апреле.

Далее следует кандидатура министра обороны Арвидаса Анушаускаса – в марте 2,7%, в апреле – 4,6%.

Общественный деятель занимает в рейтинге шестое место - и в марте и в апреле за него голосовали бы 4,2% участников опроса.

На седьмом месте экс-премьер, лидер оппозиционного демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - соответственно 4,2% в марте и 4,1% в апреле.

Восьмое место занимает лидер оппозиционного Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис - в марте 3,6%, в апреле – 3%.

На последней строке таблицы спикер парламента, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен - в марте 2,6%, в апреле – 2,7%.

В списке были также депутат Аурелиюс Верига, бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, европарламентарий Аушра Малдейкене, европарламентарий Вальдемар Томашевский, депутат Пятрас Гражулис, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, и депутат Ремигиюс Жемайтайтис, но все они набрали меньше 2%.

За другого кандидата в марте голосовали бы 12,9%, а в апреле – 12,7% респондентов.

В марте 8% участников опроса не планировали голосовать вообще, в апреле таких было 5,9%.

Еще 13,8% в марте не знали за кого голосовать, в апреле таких было 15,1%.

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