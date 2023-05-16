В Вильнюсе останется один косой пешеходный переход

В апреле завершился срок испытания проекта "косых" пешеходных переходов в Вильнюсе. Один из них будет упразднен, пишет madeinvilnius.lt.

"Косые" пешеходные переходы испытывали в Вильнюсе на ул. Даряус ир Гирено/Капсу/Шалткальвю и на ул. Пилимо/К.Калинауско/Палангос. Выяснилось, что один косой перекресток вильнюсцам не нужен.

"Согласно полученным данным и оценке специалистов, пробный проект в Науининкай оправдался, поэтому его продлят. А в Старом городе косым перекрестком пользовалось немного людей, поэтому там от этого варианта отказались", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

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Он заметил, что пока этот проект в других местах города не будут развивать.

Косые переходы в мире - не новость: уже много лет они существуют в Японии, Швеции, США, Канаде и др. странах.

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