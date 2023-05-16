Первая литовская клубника стоит дорого, у многих фермеров цветы повредили заморозки

Литовская клубника уже появилась на прилавках, но пока цены держатся высокие - больше 12 евро за кг, правда, торговцы уверяют, что цены ниже прошлогодних.

Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене сказала, что первая клубника на прилавки из литовских хозяйств поступила уже в начале мая. Сегодня она стоит 2,49 евро за 200 г, это меньше, чем было в прошлом году.

"В этом году 200 г клубники стоят на 50 центов меньше, чем в прошлом", – сказала Будрене.

По ее словам, когда клубнику будут поставлять большее число поставщиков, цены снизятся.

В интернет-магазине Barbora литовская клубника стоит 2,29 евро за 200 г (со скидкой).

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите заметила, что у них сейчас 250 г литовской клубники стоят 2,99 евро.

Глава Литовской ассоциации земледельцев, выращивающих ягоды, Таутвидас Гурскас сказал, что цена на первую клубнику может быть еще выше, все зависит от способа ее выращивания.

"Пока ситуация с ягодами неважная. Много замерзло, поскольку в некоторых хозяйствах даже под агропленкой было 2 градуса мороза. Цветки замерзли. Конечно, какие-то кустики зацветут повторно, но не все. Мне сказали, что первая клубника из-под пленки может стоить 10-12 евро за кг", – заметил он.

А вот клубника из теплиц может стоить еще дороже.

"Ее урожай уже собирают. Такая клубника стоит около 15 евро за кг", – заметил Гурскас.

По его словам, цена на первую клубнику в этом году и в прошлом не очень отличается.

"Такая же дорогая, как и всегда. Конечно, так кажется покупателям, но фермер оценивает расходы на отопление теплиц, удобрения, за уход", – сказал Гурскас, заметив, что рынок зависит от погодных условий.

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