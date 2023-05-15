Премьер-министр: безопасность и оборона должны быть приоритетом для всех демократий

Долгосрочный мир и безопасность в Европе возможны только в том случае, если Украина выиграет войну, а виновные, в том числе руководство России, должны будут ответить за преступление агрессии и военные преступления, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните в пятницу на международной Конференция Леннарта Мери в Таллинне, Эстония, сообщает правительство.

"Мир – это не только отсутствие военных действий. Мир – это ситуация, когда границы государств, признанные международным правом, неприкосновенны, и любой потенциальный агрессор знает это и не смеет на них посягать. Это означает, что забота о безопасности и обороне должна быть приоритетом для всех демократий-единомышленников. Связь между Европейским союзом и США особенная и нуждается в укреплении, но нам также необходимо укреплять сотрудничество с другими странами, близкими нам по ценностям и сталкивающимися с теми же угрозами, например в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказала премьер-министр.

Статьи по теме: Министр обороны Литвы: на закупку танков потребуется не менее 5 лет

В дискуссии в рамках открытия конференции, посвященной обсуждению состояния Европы и будущего после вторжения России в Украину, И. Шимоните участвовала вместе с вице-президентом Европейской комиссии Маргрете Вестагер, премьер-министром Эстонии Каей Каллас, премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и профессором Тимоти Гартоном Эшом из Оксфордского университета, сообщается в пресс-релизе.

Как сообщает правительство, И. Шимоните подчеркнула, что демократии должны более тесно сотрудничать во всех областях и в то же время снижать зависимость от автократических режимов и их ресурсов. Поэтому сегодняшняя поддержка борющейся Украины и отказ от недальновидной политики, даже если она экономически удобна в краткосрочной перспективе, крайне важны для того, чтобы не повторять ошибок прошлого, добавила премьер-министр.

"Война России против Украины – это не просто региональная война. Украине приходится бороться, потому что она выбрала ценности, которыми мы живем, путь, по которому мы шли, и авторитарный режим решил, что имеет право наказать ее за это. Поэтому мы обязаны ее поддерживать, и в стремлении к миру мы также должны быть готовы защищать себя и то, что нам дорого", - сказала премьер.

Говоря об ожиданиях членства Украины в НАТО, премьер подчеркнула, что саммит альянса в Вильнюсе не должен стать повторением ошибок Бухарестской встречи 2008 года: голос России не должен иметь значения в решении будущего членства Украины, говорится в сообщении правительства.

ELTA напоминает, что впервые организуемый в Литве саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидаются 40-50 иностранных делегаций (до 3000 гостей) и около 2000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский также упомянул о возможности участия в мероприятии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!