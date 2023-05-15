Для больных онкозаболеваниями сформированы "зеленые коридоры"

Минздрав Литвы с целью улучшения доступа услуг по диагностике и доступности лечения онкозаболеваний обновил порядок управления потоками больных и организации услуг. Новая функция управления поможет пациентам быстрее получить специализированные услуги и преодолеть трудности психического, физического, социального и духовного характера.

Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что заболеваемость онкологическими болезнями остается серьезной проблемой, такие пациенты нуждаются в продолжительном лечении, сопровождающемся психологическими и физическими трудностями. Поэтому в систему внедряют новшества, которые помогут пациентам.

"Для эффективной борьбы с онкозаболеваниями важен фактор времени и последовательное лечение. Для этого предусмотрен так называемый "зеленый коридор", который обеспечит беспроблемный путь пациента к лечению. Появились обязанности управляющего случаем – эта что-то вроде личного консультанта, который сопровождает пациента на каждом шагу, помогает своевременно сдать анализы, получить консультацию, окажет психологическую помощь", – сказал Дулькис.

В Литве есть 6 больниц оказывающих помощь онкобольным: в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе. Они создадут своеобразный кластер. Семейный врач направит пациента, у которого в первый раз установят заболевание, направит в одно их этих учреждений.

В этой больнице будет открыт "зеленый коридор" – пациенту назначат управляющего, время визита на консультацию, зарегистрируют на анализы, на консультации к другим специалистам, организует и будет контролировать осуществление плана диагностики и консультаций, чтобы как можно скорее было назначено лечение. Благодаря "зеленому коридору" постараются предоставить пациенту услуги в максимально короткие сроки.

Управляющий случаем также должен оценить, нет ли у пациента синдрома дистресса (при помощи американской методики).

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