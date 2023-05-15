Оптовая цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 5%

На прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в Литве и Латвии выросли на 5 проц. и достигли 81,94 евро/МВтч. Между тем в Эстонии цена снизилась на 13 проц., до 67,03 евро/МВтч, сообщается в пресс-релизе компании Elektrum Lietuva.

По словам руководителя отдела бизнес-решений компании энергетических решений Elektrum Lietuva Артураса Затулинаса, на изменение цен в странах Балтии повлияло снижение производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в регионе.

"(...) Производство ветровой энергии сократилось на 54 проц., производство на гидроэлектростанциях в Латвии сократилось на 31 проц. по сравнению с данными за прошлую неделю. Более низкая цена на электроэнергию в Финляндии оказала более существенное влияние на цену на электроэнергию в Эстонии. Это объясняется ограничениями межгосударственной пропускной способности между Эстонией и Латвией из-за техобслуживания", – сказал А. Затулинас.

Как сообщается, из-за продолжающегося ежегодного сезонного технического обслуживания атомных электростанций Северных стран совокупная ядерная мощность на прошлой неделе составила 70 проц.

В регионе Nord Pool оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе снизилась на 39 проц. до 47,74 евро/МВтч. На это повлияло 7-процентное сокращение потребления электроэнергии в этом регионе из-за более теплой погоды. Производство ветровой энергии в скандинавских странах за неделю сократилось на 13 проц., однако резкий скачок в начале недели способствовал падению цен. Кроме того, на прошлой неделе цены на топливо были ниже.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool сократилось до 6 610 ГВтч, объемы производства также сократились до 7 336 ГВтч.

При этом потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю осталось на прежнем уровне и составило 447 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве и Латвии выросло на 4 проц., соответственно по 205 ГВтч и 112 ГВтч, а в Эстонии – сократилось на 8 проц., 130 ГВтч.

Сообщается, что общий объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе сократился на 16 проц., до 244 ГВтч. В Литве производство электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей сократилось на 15 проц. и составило 77 ГВтч, в Латвии – сократилось на 27 проц. – до 80 ГВтч, только в Эстонии производство увеличилось на 4 проц.– до 77 ГВтч.

За неделю все три Балтийские страны вместе произвели 52 проц. от всего объема необходимой им электроэнергии. В Литве произведено 38 проц., в Латвии 71 проц., в Эстонии 59 проц. необходимой стране электроэнергии.

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