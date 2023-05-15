"Принято решение и уже некоторое время мы работаем в этом направлении. Была опробована цель объединения всех малых партий, соответствующих нашей программе. Были встречи и давали надежду, что все будет красиво, но результата не добились. Поэтому другого выхода нет – нужно создавать политическую структуру", - Elta сказал Р. Гринявичюс.
"Будем ли мы создавать новую или объединять существующие… Это технические вещи. Главное, что участники движения поддержали создание политической силы, а политическая сила – это очень широкое понятие", - сказал Р. Гринявичюс.
О планах ДСЛ глава движения сообщил на мероприятии в Друскининкае в субботу.
Р. Гринявичюс заявил, что в названии новой политической силы должно фигурировать слово "семья".
Хотя об участии и структуре политической силы он говорил уверенно, Р. Гринявичюс все же утверждал, что не планирует становиться лидером партии.
"Если возникнет политическое образование, действительно будут люди сильнее меня", - сказал он.
"Это может быть и не член ДСЛ", - заключил Р. Гринявичюс.
Организация Движение семей Литвы позиционирует себя как защитника традиционных семейных ценностей, естественной семьи и конституционных прав граждан. В субботу эта организация организовала мероприятие семей.
Накануне мероприятия Р. Гринявичюс заверил, что не будет никакого политиканства и громко выражаемых упреков в адрес властей, чем Движение семей прославилось во время своего первого организованного шествия.
ELTA напоминает, что в прошлом году такое мероприятие ДСЛ планировало организовать в Вильнюсе, но столичное самоуправление после начала войны России в Украине отозвало разрешение на мероприятие. Праздник движения был организован на частной территории в Каунасском районе.
Впервые "Большой марш в защиту семьи" был организован в мае 2021 г., в парке Вингис, в Вильнюсе.
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