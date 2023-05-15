Литовский зоопарк планирует открытие в этом году

Представители Литовского зоологического парка сообщают, что более чем двухлетняя реконструкция подошла к концу – выполнено более 80% плановых работ. Планируется, что обновленный зоопарк откроется свои двери для посетителей уже осенью этого года.

Как сообщается в пресс-релизе, на сегодняшний день уже построены крытые и зимние постройки для большинства животных, уличные вольеры, завершена реконструкция старого загона для жирафов и зебр, построена смотровая площадка с лифтом, полностью оборудованы тропинка на склоне и детская площадка. Снесен старый волчий вольер, летом ожидается снос старого террариума и обезьяника.

Между тем началась внутренняя отделка экзотариума: остеклены вольеры для животных, покрашены стены. В бывшем львятнике будет оборудовано образовательное пространство с возможностью поближе познакомиться с биологическим разнообразием природы, исчезающими видами животных мира и Литвы, получить информацию о местах их обитания, природно-познавательных и исторических объектах, экологических факторах загрязнения.

В пресс-релизе подчеркивается, что особого внимания удостоятся образовательные инсталляции: глобус диаметром более 3,5 метров, внутри которого можно познакомиться с биологическим разнообразием мира и факторами, способными его изменить, и капсула времени с хронологией исторических событий Литовского зоопарка и историческая репродукция кабинета Тадаса Иванаускаса.

Несмотря на то, что строительные работы идут полным ходом, переселение и адаптация животных только начинается. Зимой прошлого года начались первые адаптивные переселения животных. Снежные козы, жирафы, полярные волки, лисы, рыси и дикие кошки успели опробовать свой новый дом. Переселение зубров в новую экспозицию запланировано на начало следующей недели.

Литовский зоологический парк планирует, что ежегодно его будут посещать до 300 000 человек.

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