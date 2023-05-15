Минздрав напоминает: до 1 июля необходимо обновить автоаптечки

Министерство здравоохранения (Минздрав) напоминает, что до 1 июля текущего года водители страны должны обновить свои автоаптечки. Состав аптечек нового поколения расширен с целью обеспечения возможности оказания помощи всем участникам дорожного движения.

По данным министерства, необходимость в обновлении аптечки возникла в связи с тем, что ее состав не менялся на протяжении 18 лет, а за это время изменились принципы оказания первой помощи. Отмечается, что с 1 июля каждая обновленная автоаптечка должна быть дополнена давящей повязкой, гипотермическими пакетами, жгутами для остановки артериального кровотечения и одноразовой лицевой маской для реанимации (для проведения искусственного дыхания).

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Минздрав подчеркивает, что водители, чьи автоаптечки обновлялись после 1 января 2019 года, должны дополнить состав своих автоаптечек всего 2 жгутами. Если аптечка была приобретена до указанной даты, водитель должен приобрести новую аптечку.

В состав авто- и железнодорожной аптечки должны входить:

стерильные пластыри различных размеров;

пластырь (в рулоне);

стерильный компрессионный бинт со стерильной подушечкой не менее 10 см х 10 см, сам бинт не менее 15 см х 180 см;

нестерильная повязка;

поддерживающая треугольная повязка;

ножницы для оказания первой помощи;

специальное одеяло для укладки или укрытия пострадавшего (размером не менее 130 см х 200 см);

стерильная раневая повязка размером не менее 5 см х 10 см;

одноразовые медицинские перчатки;

одноразовые защитные пленки/реанимационные маски для проведения искусственного дыхания;

одноразовый охлаждающий (гипотермический) пакет;

жгут для остановки сильного (обильного) кровотечения из конечностей (руки, ноги);

памятка – описание оказания первой помощи или памятка-правила пользования жгутом.

ELTA напоминает, что вследствие нарушения производственных и логистических процессов из-за войны в Украине, в 2022 г. на рынке наблюдалась нехватка обновленных аптечек. Поэтому, с учетом сложившейся ситуации, Минздрав перенес крайний срок обновления автоаптечек на 1 июля 2023 года.

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