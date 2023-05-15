Экономист: техническую рецессию острее всего ощущает промышленная отрасль

Техническую рецессию в Литве острее всего чувствует промышленность, однако экономическая ситуация в других отраслях остается стабильной и даже может улучшиться, говорит главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

"Странная картина: с одной стороны мы видим общий снижающийся показатель, который тащит за собой промышленность, но большинство других отраслей все еще держатся довольно неплохо и уже начинают заглядывать в будущее — что через полгода могут снизиться и процентные ставки, энергетический кризис как бы и перепрыгнут, ситуация в Украине тоже не совсем уж плохая (...) – и шагают в лето с довольно неплохим настроением", – сказал Ж. Маурицас в интервью радиостанции Žinių radijas в понедельник.

"Если взглянут в негативном ключе, то выделяется промышленность. Все отрасли – сфера услуг, строительство, информационные технологии – они смотрят в будущее с опаской, но оптимистично", – сказал он.

Государственное агентство данных в начале мая объявило, что валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале текущего года по сравнению с октябрем-декабрем 2022 г. сократился на 3 проц. Поскольку экономика сокращалась второй квартал подряд, в Литве фиксируется техническая рецессия.

Ж. Маурицас отметил, что сокращение экономики страны было вызвано только промышленной отраслью, при этом многие жители "либо не чувствуют техническую рецессию, либо самое тяжкое бремя прошло, либо они видят свет в конце тоннеля".

"Общая картина очень неоднородна, язык не повернется сказать, что вся экономика находится в рецессии, потому что есть много положительных признаков, которые показывают, что ближайшие месяцы и кварталы могут быть значительно лучше", — прокомментировал экономист.

По его словам, оптимизм внушает и замедление инфляции, сохраняющийся низкий уровень безработицы и высокий уровень занятости, а также якобы и "достаточно хорошие" ожидания населения. Кроме того, отмечает Ж. Маурицас, у правительства также есть достаточно финансовых ресурсов для поддержки экономики.

"Может, не стоит слишком заражаться этим вирусом, тем более что мы видели, что Литва получит поддержку в размере 500 млн евро (из средств Фонда RRF Европейского союза – ELTA), дефицит бюджета в прошлом году составил 0,6 проц. ВВП не достиг даже процента. У Правительства есть огромные резервы, чтобы покидать денег для всех хотя бы какое-то время", – подчеркнул Ж. Маурицас.

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