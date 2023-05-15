Около горы Трех крестов в Вильнюсе мужчине проломили череп

После полуночи в Нагорном парке в Вильнюсе был обнаружен тяжело раненый мужчина.

14 мая после полуночи по номеру 112 позвонил человек и сообщил, что около лестницы, ведущей на гору Трех крестов около он обнаружил тяжело раненого мужчину.

Полиция нашла звонившего и пострадавшего у моста через Вильняле.

Пострадавший сидел на скамье, он рассказал полиции, что на него напали трое неизвестных мужчин и забрали мобильный телефон.

На месте происшествия полиция обнаружила телефон пострадавшего, очки и 5 пустых одноразовых стаканчиков.

Пострадавшего (1992 г.р.) увезла скорая. Он был госпитализирован. Диагноз - множественные травмы и перелом основания черепа.

Ведется расследование.

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