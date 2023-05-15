Министр обороны Литвы: на закупку танков потребуется не менее 5 лет

Как утверждает командарм Литвы Вальдемарас Рупшис, формирование дивизии в Литве — не прихоть, а необходимость. По его словам, уже сейчас ясно, что в Литве будет создана легкая пехотная дивизия в составе трех бригад, также будет сформирован танковый батальон. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, на закупку танков потребуется не менее 5 лет. Скорее всего, говорит он, будет рассматриваться американская или немецкая техника.

Однако, как подчеркивает командарм, как именно будет выглядеть дивизия и когда она будет окончательно укомплектована, во многом будет зависеть от выделяемого финансирования.

"Формирование дивизии — это практически реформа наших вооруженных сил, переход на более высокий качественный уровень, я бы даже сказал не только качественный, но и количественный уровень. Формирование дивизии – это не какая-то прихоть, сегодня это просто необходимость", – заявил В. Рупшис в пятницу литовским журналистам в Германии.

По словам командарма, многое будет зависеть от того, сколько денег будет выделено на создание дивизии в Литве.

"Это будет легкая пехотная дивизия, то есть в составе трех бригад. Две бригады – это регулярные бригады Geležinis vilkas, Žemaitija и резервная бригада Aukštaitija. Но сроки восстановления потенциала резервной бригады Aukštaitija будут зависеть от денег, от времени и, конечно же, от предложения, от того, сколько и какое оборудование и вооружение мы можем получить", – сказал он.

По словам В. Рупшиса, в настоящее время он подготавливает для министра обороны подробные расчеты возможного формирования дивизии в Литве.

В. Рупшис также подчеркнул необходимость создания литовского танкового батальона вне зависимости от решения о формировании дивизии.

"А кроме дивизии мы в бригаде "Geležinis vilkas", по моему глубокому убеждению, должны создать танковый батальон, чтобы иметь возможность вести не только стационарные оборонительные операции, но и маневренную оборону с возможностью наступления и контратаки. Как показывает эта война, мы неизбежно должны все это иметь", – подчеркнул он.

В свою очередь министр обороны А. Анушаускас заявляет, что армия представит собственное постановление о создании дивизии, в котором будут определены и возможные потребности в танках.

"В этом случае армия подготовит постановление, то есть предварительную оценку того, что целесообразно для выполнения всех условий. Я ранее говорил, что эти условия — это обучение, логистическая эксплуатация, запчасти, производство, темп и прочее. Согласно тем условиям, судя по всему, армия и предложит", — сказал журналистам находившийся в Германии А. Анушаускас.

Как утверждает министр, несмотря на то что на данный момент еще не определено, какую модель танков будет закупать Литва, но, по его словам, это, скорее всего, будут американские или немецкие бронемашины.

"В Литве используется американская техника, используется немецкая бронетехника. Это, я думаю, наверное, будет тот выбор, который отвечает нашим возможностям: возможностям нашей ремонтной базы, навыкам", ​​— подчеркнул министр.

И все же министр отметил, что из-за ограниченных возможностей оборонной промышленности закупка танков потребует времени.

"Сама закупка требует времени. Ранее, чем через 5 лет, сложно надеяться. Мне приходилось общаться с нашими производителями, которые в Европе, то и сейчас европейский оборонный комплекс с его возможностями находится, я бы сказал, в таком очень затруднительном положении. Мощности нужно наращивать, нужно в них инвестировать, но не все происходит так быстро, как ожидается", — признал он.

А. Анушаускас также подчеркнул, что в течение следующих 10 лет в оборонный бюджет Литва запланировала около 23 миллиардов евро.

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