В новых рейтингах – невиданные прежде перемены

Партия социал-демократов Литвы, победившая на муниципальных выборах, демонстрирует изменения и в рейтингах. Таковы данные результатов опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 18–27 апреля.

17% опрошенных назвали СДПЛ партией, за которую они проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье. В марте таких респондентов было 12,9%. Этот рост превышает допустимую погрешность и составляет 4,1%. У оппозиционных социал-демократов самое большое положительное изменение среди всех перечисленных партий.

На втором месте остается Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ). В марте результат был – 11,8%, в апреле – 12%.

Далее следует Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 8,6% в марте и 9,9% - в апреле.

На четвертом месте – оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы" - 8,2% и 7,3%.

Пятое место рейтинга занимает Движение либералов - в марте 6,8%, в апреле – 7,3%.

Шестая позиция осталась за "Свободой и справедливостью" - 4,4% марте и 2,8% в апреле.

Далее идет Партия свободы - 4,2% в марте и 2,8% в апреле.

На последней строке рейтинга Партия труда - в марте 2,2%, в апреле – 2% респондентов.

В рейтинг попали политические партии, набравшие больше 2% голосов. Остальные попали в ответ "Другая партия". За "другую партию" в марте планировали голосовать 12,1%, а в марте - 11,2% респондентов.

13,1% в марте не собирались голосовать вообще, в апреле таких было 20,3%. Не ответили на вопрос в марте 15,7%, а в апреле – 7,6% участников опроса.

По традиции у респондентов спрашивали, какой политический деятель лучше всего подходит на пост премьера.

В этом рейтинге по-прежнему лидирует действующий премьер Ингрида Шимоните (в марте - 12,2%, в апреле – 11,9% участников опроса).

На втором месте идет лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - 7,4% в марте и 9,8% в апреле.

Далее идет экс-премьер Саулюс Сквернялис - соответственно 7,8% и 7,5%.

Четвертое место занимает глава Движения либералов, спикер Виктория Чмилите-Нильсен - 4,3% в марте и 5,5% в апреле.

На пятом месте – депутат "Свободы и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 4,5 и 4,6% голосов.

Далее идет лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис с поддержкой в 3 и 3,6%.

Седьмое место – министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас - соответственно 2,8% и 3,3%.

Далее идет представитель союза "Во имя Литвы", экс-премьер Альгирдас Буткявичюс - в марте 3,3%, в апреле 2,9%.

Последние два места разделяют еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс и представитель "крестьян" Аурелиюс Верига - в апреле оба получили по 2,7% голосов.

Участников опроса просили оценить и деятельность действующего правительства. Положительно или скорее положительно деятельность кабмина в марте оценили 29,1%, а в апреле – 32,3% участников опроса. Уменьшилось число респондентов, которые оценили деятельность правительства отрицательно - в марте таких было 65,9%, в апреле – 62,5%.

В марте 5%, а в апреле 5,2% респондентов не знали, как оценить деятельность правительства.

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