Литовцы едут не только в Беларусь, но и в Россию: число визитов удвоилось, причины разные

Еще в апреле прошлого года, когда Беларусь ввела безвизовый режим, литовцы охотно едут в соседнюю страну: кто за покупками, кто к родственникам. Однако данные пограничников показывают, что литовцы не забывают и Россию. В этом году число визитов литовцев в Россию даже удвоилось. С какими целями едут литовцы в страну-агрессора, интересовались Новости LNK.

КПП Панемуне: по ту сторону Нямунаса - Россия. Знак "Z" на зданиях вызывает отвращение у многих жителей Литвы. Но недостатка в туристах там нет, и причины тому разные.

"Иду на почту в Советске за письмом, потому что теперь письма из России в Литву не отправляются. Я заберу письмо и вернусь", — сказала одна женщина Новостям LNK.

Другой мужчина сказал, что временно живет в Калининграде – пару недель живет там и пару недель в Литве.

"Вот так и езжу. Я работаю в Калининграде, но живу в Вильнюсе", — сказал мужчина.

Другой сказал, что его мама и бабушка живут в Калининграде и он навещает их.

"Как было, так и осталось — все то же самое. Ничего не меняется. Сначала был небольшой бред про буквы "Z", но сейчас никто не обращает внимания, даже сами русские. Все успокоилось", — сказал другой.

В Погранслужбе Литвы заметили, что в этом году литовцы стали активнее ездить в Россию.

"Каждый день через КПП Кибартай и Памемуне проходит около 200 человек. В первом квартале 2022 года их было около ста", - сообщил LNK начальник отдела пограничного контроля Пагегяйского пограничного отряда Лаймонас Поцюс.

На автомобилях передвигаться запрещено, только пешком. Большая часть пересекающих границу там работает.

"Основные потоки, если можно так сказать, приходятся на утро около 7-8 часов — затем люди уезжают из Литвы в Калининградскую область Российской Федерации, а около 17-18 часов, как правило, те же люди возвращаются в Литовскую Республику", - сказал пограничник Л. Поцюс.

Основная причина удвоения количества людей — снятие ограничений из-за пандемии COVID-19. Не секрет, что большинство из них также ходит туда за покупками, потому что некоторые товары в России дешевле.

"Часть нашего общества продолжает думать, что какой-то элементарный шоппинг — это просто рутинное дело, что это ничего не значит. А это многое значит. Во-первых, поддержка экономики агрессора", - сказал LNK консерватор, председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Кащюнас.

Бывший начальник Департамента государственной безопасности (ДГБ) Мечис Лауринкус призывает людей, направляющихся туда, быть предельно осторожными.

"Особенно их интересуют деловые люди, молодежь. Если кто-то из пенсионеров поедет, это уже не так интересно", - сказал М. Лауринкус.

Литовско-российскую границу также пересекла гражданка Латвии, приехавшая из Лиепаи. На вопрос, не вербуют ли там людей, женщина ответила, что нет.

"Нет, вы наслушались ерунды, там никто не вербует. Все работает тихо, без проблем. Никто никого никуда не увозит", — заявила женщина.

Однако глава КНБО Сейма Л. Кащюнас призывает не относиться к предупреждениям о возможных провокациях или вербовке как к шутке.

"Кому я здесь будет интересен? Я пойду, куплю и вернусь... Ты можешь так думать, но однажды наступит момент, когда ты станешь очень интересным, когда тебе создадут какую-то ситуацию, когда нужно будет объяснять, когда будете уязвимы", - озвучил ситуации глава КНБО Л. Кащюнас.

Кроме того, бывший глава ДГБ М. Лауринкус предупреждает, что надо внимательно присматриваться к вроде бы дружелюбным местным жителям России.

"Российское общество тоже настраивается, исключать этого не надо. Им говорят, что Литва — враждебная страна и что нужно сообщить, если вы что-то видели", — сказал он.

Литовцы любят ездить не только в Россию, но и в Беларусь. В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Беларусь съездило почти в 3 раза больше людей. На это также повлияли ограничения COVID-19, которые все еще действовали в прошлом году. Кроме того, в апреле прошлого года Беларусь отменила визы для граждан Литвы и Латвии.

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