Тысячи жителей могут вернуть несколько сотен евро, но ничего не делают: через 5 лет эти деньги списываются

Каждый год жители Литвы могут вернуть переплату по подоходному налогу, подав декларацию о подоходном налоге за предыдущий год в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ). Важно напомнить, что законодательные акты Литвы позволяют декларировать и возвращать налоговые переплаты также за 5 предыдущих налоговых лет. Если этого не сделать, налоговые переплаты пойдут в государственный бюджет. За предыдущий год переплату не вернули 228 тысяч жителей, за 2021 год – 19 тысяч.

Жители до сих пор не вернули 72 млн евро за прошлый год

В этом году налоговые переплаты могут быть возвращены не только за 2022 год, но и за 2021, 2020, 2019 или 2018 год.

ГНИ указывает, что иногда жители не обязаны подавать декларацию о доходах, но имеют право на возмещение части уплаченного подоходного налога с населения (УПН). В большинстве случаев эти переплаты происходят из-за скорректированной годовой необлагаемой налогами суммы дохода (ННД).

Также часть УПН могут получить те, кто платил взносы на учебу, страхование жизни, пенсионные фонды и другие взносы, на которые распространяются льготы по УПН.

Последние данные ГНИ показывают, что в этом году декларации подали почти 1,5 млн жителей, из которых 962 тыс задекларировали возвращаемую сумму УПГ в размере 326 млн евро, а переплаты по налогам (около 224 млн евро) возвращены 723 тыс. жителям.

Однако еще около 228 000 жителей нуждаются в уточнении или представлении данных за 2022 год, чья возвращенная переплата по УПН составляет 72 миллиона евро. Таким образом, в среднем неуплаченная переплата одного человека составляет около 315 евро. Эта сумма варьируется в каждом случае, так как зависит от дохода человека и полученных пособий.

19 тысяч жителей еще не вернули 5,5 млн евро за 2021 год

Правда, часть жителей еще не вернула переплаты за 2021 год. В среднем переплата одного человека составляет 288 евро.

ГНИ сообщает, что в прошлом году 913 тысяч жителей задекларировали возвращаемую сумму в размере 269 миллионов евро. По последним данным, около 19,1 тыс. жителей еще нуждаются в уточнении или представлении данных за 2021 год, а по имеющимся оценкам, невозвращенная переплата УПН составляет 5,5 млн евро.

"Эта сумма может измениться, потому что после того, как человек отправит или исправит данные, возвращаемой переплаты УПН может больше не остаться или его сумма может измениться. Если переплата не будет взыскана, она останется в государственном и муниципальном бюджетах", — предупреждает замглавы ГНИ Мартинас Ендрияйтис.

По его словам, физические лица могут корректировать декларации и подавать их за последние пять лет. В этом случае, если декларация будет подана или исправлена ​​после истечения срока подачи декларации о доходах, переплата будет возвращена в течение 90 дней со дня подачи декларации.

После подачи деклараций за 2022 год в срок, то есть до 2 мая, сумма переплаты перечисляется на указанный лицом банковский счет до 31 июля.

"Вернуть переплату по УПН очень просто, когда она вовремя сформирована, правильно заполнена и подана, что и делает подавляющее большинство. В этом случае поданная декларация автоматически приравнивается к требованию о возврате переплаты и от жителя больше ничего делать и предоставлять не нужно – сумма переплаты просто перечисляется на указанный лицом банковский счет до 31 июля этого года.

Жителям, подавшим декларации, но не получившим переплаты до 31 июля, следует проверить, нужно ли им исправлять поданную декларацию. Об обнаруженных неточностях в декларациях жители информируются ГНИ напрямую по электронной почте и в Системе электронного декларирования (СЭД), в разделе "Уведомления", а когда это невозможно сделать, и традиционной почтой", - говорит М. Эндрияйтис.

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