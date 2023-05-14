Литовцы с шумом открыли сезон теплой погоды: в Паланге - толпы людей

В выходные на пляже Паланги по-летнему много людей: побережье Балтийского моря заполнено перегретыми отдыхающими, а некоторые из них смело освежаются в ледяной морской воде.

"Вода суперская, сказочное ощущение, освежился. Выбираешься из воды и чувствуешь, что живешь", — рассказали Delfi Рамунас из Паланги и Арнас, ненадолго вернувшийся в Литву из Швейцарии.

По их словам, хотя температура воды достигает около 10 градусов, ноги не сводит.

"Мы закалены. Видите ли, стало больше людей, а это значит, что купальный сезон в Паланге в самом разгаре", — улыбнулись опрошенные мужчины.

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На пляже Паланги уже работают предвестники начала летнего пляжного сезона - продавцы чебуреков.

"Горячие чебуреки, жареный хлеб!" — кричит торговец с сумкой, который ходит вокруг отдыхающих.

Посмотрите, как выглядят выходные в Паланге.

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