Ракеты-невидимки, поражающие мосты и бункеры: чем грозит РФ появление Storm Shadow у Украины

Перед началом готовящегося контрнаступления Великобритания передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow класса “воздух-земля” радиусом действия более 250 км. Они малозаметны для российских наземных радиолокационных систем ПВО, имеют высокую точность до метра и способность пробивать бетонные конструкции. Это даст возможность Вооруженным Силам Украины значительно усложнить снабжение войск РФ на оккупированных территориях, а также поражать командные пункты, бункеры, железнодорожные узлы, мосты и авиабазы на больших расстояниях.

“Использование Storm Shadow позволит Украине оттеснить российские силы, находящиеся на суверенной территории Украины”, сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте.

Министр не уточнил, какой радиус действия у переданных ракет. А их версии разнятся дальностью: от 250 до 556 км. При этом он сказал, что дальность их действия примерно в 7 раз меньше, чем у российской крылатой ракеты “Калибр” (2000 км). Из этого следует, что украинцы получили на вооружение экспортный вариант ракет радиусом до 300 км.

Авиационные ракеты Storm Shadow/SCALP являются совместной британско-французской разработкой. Их вес - 1300 кг, а длина - 5.10 м. Впервые ракеты использовали Королевские ВВС и ВВС Франции в 2003 году и применяли в Персидском заливе, Ираке и Ливии. Сейчас они есть в арсенале ВВС Италии и ряда стран-импортеров, в частности, на Ближнем Востоке. Эти ракеты запускаются с истребителей Tornado, Rafale, Mirage 2000 и в перспективе с Eurofighter Typhoon, сообщает производитель.

Поскольку у Воздушных Сил Украины нет этих самолетов, Storm Shadow должны были быть интегрированы в советские образцы авиатехники.

Украинские ВВС уже имеют успешный опыт интеграции западных боеприпасов в свои истребители времен Советского Союза - противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и управляемые бомбы JDAM-ER. Для этого нужен адаптер запуска пилона для подвески ракет и специальное программное обеспечение.

“Учитывая объявление о получении Украиной Storm Shadow, стоит отметить, что какое бы техническое решение не требовалось, оно уже установлено на нескольких самолетах Воздушных Сил Украины, вероятно, на МиГ-29, Су-24М или Су-27”, - говорит американский эксперт Трент Теленко.

Украинский военный историк Андрей Харук считает, что лучше всего с этой задачей могли бы справиться бомбардировщики Су-24М. “Пару таких ракет Су-24М без труда может поднять”, - говорит он.

Ракета-невидимка, способная залететь в окно

В отличие от российских крылатых ракет, Storm Shadow/SCALP имеют малозаметную форму корпуса и радиопоглощающие материалы.

“Это затрудняет обнаружение, отслеживание и поражение российскими радарами, такими как те, что установлены на С-400, С-350 и С-300, или бортовыми радарами самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Бериева, который контролирует российские истребители во время перехвата, а также радарами российских истребителей, таких как Су-30СМ или Су-35С”, - говорит Теленко.

Storm Shadow имеет комбинированную систему наведения: спутниковая навигации GPS, радиолокационный высотомер для считывания рельфа местности и тепловизионные датчики.

При приближении к цели инфракрасная головка самонаведения сопоставляет изображение цели с сохраненным изображением, чтобы обеспечить точный удар и минимальный побочный ущерб.

“Это обеспечивает точность от 1 до 3 метров, подтвержденную испытаниями оружия”, - отмечает Теленко.

“То есть (может залететь - Delfi) не просто так в дом, а в конкретное место в том доме. Скажем, в окно эта ракета может залететь. Если говорить об авиационном ангаре, то в открытые двери ангара может попасть”, - приводит пример Харук.

Комбинация наведения и датчиков позволяет уклоняться от траектории полета ракеты, чтобы избежать или ограничить обнаружение наземными радарами противовоздушной обороны противника.

Storm Shadow означают для РФ “логистическую пустыню”

Storm Shadow предназначены для глубокого удара по важных стационарных целях противника, таких как укрепленные бункеры и ключевая инфраструктура. Они способны работать днем и ночью при любых погодных условиях.

Storm Shadow имеет передовую технологию боеголовок “BROACH”, что означает усиленный заряд Bomb Royal Ordnance. Это двухступенчатая боеголовка массой 450 кг с кумулятивным взрывчатым веществом. Она пробивает дыру в броне, через которую затем следует полубронебойная боеголовка, которая проникнет через эту дыру и поражает цель.

Storm Shadow range pic.twitter.com/Y4CR7OhZQ7 — Paul Massaro (@apmassaro3) May 11, 2023

Эти авиационные ракеты уступают баллистическим ракетам ATACMS американского производства, которые просит Украина, в дальности действия и скорости. “Для достижения цели требуется гораздо больше времени, и они не подходит для летающих целей”, - отмечает различия Теленко. При этом они имеют преимущество благодаря своей малозаметности для радаров и способности поражать бетонные конструкции, авиационные ангары и мосты.

Это ставит под угрозу разрушения все российские железнодорожные мосты на оккупированной территории Украины, включая Крымский мост.

Помимо этого, украинские журналисты зафиксировали более 220 российских военных целей за пределами досягаемости ракет GMLRS (M30, M31) (до 100 км) для HIMARS, которые есть у ВСУ, но в пределах досягаемости Storm Shadow. Это вызовет “эффект HIMARS” говорит Теленко, когда россиянам пришлось оттягивать свои склады на 90 км, вне зоны досягаемости РСЗО.

“Создание такого рода “логистической пустыни” с точки зрения складов боеприпасов, топливных складов, центров управления и контроля, и особенно выталкивание российских ракетных батарей класса “земля-воздух” на расстояние от 100 до 200 км от линии фронта Украины, расшатает российскую оборону в Украине”, - говорит американский эксперт.

Это именно то, что нужно для уничтожения вражеской логистики перед грядущим украинским наступлением, отмечает Андрей Харук.

“Потребность в доставке боеприпасов и топлива возрастет, вырастет потребность в транспортных средствах, с чем российская логистика традиционно не будет справляться. Безусловно, это позитивно скажется на успехах нашего наступления”, - говорит украинский военный эксперт.

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