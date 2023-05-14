После летней субботы - перемены: местами пройдут дожди

Сегодня, в воскресенье, погоду в нашем регионе будет определять ослабление антициклона. День будет пасмурным, в северных и восточных регионах страны будет больше солнца. В юго-западной части страны не только будет больше облаков, но и местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура днем ​​будет достигать 20-25 градусов, в Каунасском и Таурагском уездах местами может быть немного теплее.

Понедельник принесет погодные перемены.

Ночью давление упадет, облачность усилится, но дождя пока не ожидается. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха сохранится умеренной до утра, около 7-12 градусов.

В понедельник с приближением южного циклона небо будет становиться все более облачным, а около полудня в юго-западной части страны начнется дождь. К вечеру дождь, в основном кратковременный, посетит многие районы страны. В юго-западных районах возможны более сильные дожди, в то время как на северо-востоке местами может оставаться сухая погода. Ветер восточный, юго-восточный усилится до 8-13 м/с. По-прежнему будет очень тепло и довольно душно, температура снова достигнет 20-25 градусов.

Ожидается, что во вторник ночью южный циклон вызовет сильный дождь по всему региону. Ночь будет достаточно ветреной, но теплой, температура не опустится ниже 8-13 градусов тепла.

Во вторник во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди, в северных регионах они будут более интенсивными. Будет дуть сильный южный ветер. Воздух прогреется до 16-21 градусов.

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