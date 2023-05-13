В лесу встретили животное, которое редко появляется перед людьми: счастливая случайность

Хотя эколог Арунас Трапикас работает в лесу уже более 20 лет, он впервые столкнулся лицом к лицу с этим животным. И случилось это, можно сказать, только благодаря счастливому стечению обстоятельств.

"Наш коллега, эколог Арунас Трапикас из Вильнюсского отделения Департамента лесного надзора, зафиксировал животное среди зарослей в Швенченском районе. С 2000 года вид этих хищников находится под охраной и занесен в Красную книгу Литвы. Кто эта красавица?" — спросили в Департаменте охраны окружающей среды после того, как поделились фотографией рыси.

А. Трапикас рассказал, что заметил рысь при выполнении служебного задания. Животное отдыхало на лесной тропинке, по которой он ехал на машине.

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