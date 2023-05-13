Цены на аренду жилья продолжают расти: эксперты прогнозируют двузначный рост в этом году

Снижение предложения аренды наблюдается с января, а месячная стоимость аренды в столице с начала года уже выросла примерно на 10 процентов. В апреле рост цен был зафиксирован как на вторичном рынке квартир в Вильнюсе, так и в Каунасе. Однако разница в ценах между городами остается значительной. Цены на квартиры в новостройках стабилизировались, но новое предложение продолжает значительно опережать спрос, говорится в пресс-релизе.

Аналитики Numai ежемесячно анализируют изменения и тенденции цен на жилье в Вильнюсе и Каунасе.

Предложение на рынке аренды сокращается

Средняя цена (медиана) съемной квартиры в Вильнюсе в апреле составила 540 евро (или 12 евро за кв.м). По сравнению с мартом цена изменилась незначительно. Средняя площадь сдаваемой квартиры составила 45 кв.м.

С начала года стоимость аренды в столице выросла примерно на 10 процентов, а предложение квартир в аренду сократилось примерно на 20 процентов.

"После повышения EURIBOR уплаченный банку взнос стал выше арендной платы за то же жилье. Поэтому некоторые покупатели решили не спешить с приобретением собственного жилья и остались на рынке аренды. В результате с начала года мы наблюдаем последовательное снижение предложения аренды, и мы считаем, что цены на аренду в этом году могут вырасти еще на 10-20 процентов", — говорит Ауримас Чягус, руководитель компании Mano numai, которая управляет брендом Numai.

По словам эксперта, большинство арендодателей не ощущают на себе прямого влияния EURIBOR, поскольку большая часть домов, приобретаемых в аренду, покупается без ипотеки, а если дом был куплен несколько лет назад даже в кредит, то влияние гораздо меньше.

"Однако альтернатива арендаторам — жилищный кредит — стала значительно дороже, из-за чего некоторые люди решают отложить покупку жилья", — говорит глава компании Numai.

В сегменте квартир старой постройки – рост цен

В апреле средняя цена полностью меблированной квартиры в Вильнюсе составляла 141 000 евро или 2 765 евро за кв.м. Средняя площадь проданной квартиры составила 51 кв.м. По сравнению с мартом, цена за кв.м. выросла примерно на 5 процентов (в марте средняя цена составляла 2630 евро за кв.м). По мнению аналитиков Numai, рост цен мог быть вызван большей долей покупателей, пришедших на вторичный рынок жилья, из-за слишком высоких цен на квартиры в новостройках.

Также зафиксирован рост цен на меблированные квартиры в Каунасе. Средняя цена полностью меблированной квартиры составила 95 000 евро или 1 820 евро за кв.м. Средняя площадь квартиры составила 52 кв.м. По сравнению с мартом цена выросла примерно на 7 процентов.

По мнению аналитиков Numai, рынок вторичного жилья в этом году стабилен, а активная конкуренция отражается на ценах, которые оправдывают ожидания покупателей.

Растущее предложение

В апреле цена средней квартиры площадью 50 кв.м с частичной отделкой в ​​столице составляла 166 500 евро. Средняя цена кв.м. была 3330 евро. С начала года цены на квартиры с частичной отделкой существенно не изменились.

В апреле на первичном рынке квартир Вильнюса было продано 222 квартиры, но было зафиксировано 19 отказов, таким образом, общее изменение (сколько квартир покинуло "склад") составляет 203. По сравнению с апрелем 2022 года, когда было зафиксировано 276 продаж, их количество за год примерно на 20 процентов ниже.

Между тем, к предложению добавилось 317 новых квартир. В настоящее время в Вильнюсе на выбор предлагается более 3850 квартир. Предложение новых квартир растет с апреля прошлого года, когда покупателям было предложено 2350 квартир в новостройках. Предложение увеличилось более чем на 60 процентов за этот период.

"Первичный рынок квартир Вильнюса по-прежнему работает нерационально. Поскольку количество продаж не продолжает расти, а предложение продолжает увеличиваться, естественно ожидать соответствующей коррекции цен. Однако застройщики продолжают предлагать покупателям акции без корректировки цен.

Хотя, по нашей оценке, часто предлагаемые акции составляют до 5-10 процентов от стоимости продаваемого жилья, пока кажется, что предлагаемых акций недостаточно, и покупатели продолжают не верить в эти цены", - говорит А. Чягус.

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