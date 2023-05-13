Страшный пожар в Кретингском районе: погибла женщина, еще двое в больнице

Ночью в Кретингском районе, деревне Лаукжеме, произошел пожар в жилом доме.

На момент прибытия пожарных из дома шел дым. Пожарные проникли внутрь и на кухне обнаружили женщину без сознания. Ее вынесли на улицу, но парамедики констатировали смерть женщины.

К моменту прибытия пожарных из дома вышел мужчина и нес еще одну женщину, медики установили, что оба надышались дымом.

Пожар начался в помещении на первом этаже. Сгорела комната, кровать, шкаф и другие предметы домашнего обихода.

В доме не были установлены датчики дыма.

В отделе полиции сообщают, что дом в Кретингском районе загорелся 12 мая около 22.59.

В огне погибла женщина (1976 г.р.). Еще женщина (1939 г.р.) и мужчина (1971 г.р.) отравились дымом. Оба были госпитализированы.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти. Причину возгорания выясняют пожарные.

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