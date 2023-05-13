Купившие билеты на Rammstein возмутились дополнительной платой: в чей карман пойдут деньги?

Жители, купившие билеты на один из самых ожидаемых концертов метал-группы, были удивлены. Для некоторые из них, если они хотят попасть на концерт, есть дополнительная плата за изменение имени на билете. В службе защиты прав потребителей говорят, что в курсе ситуации, а менеджер компании-организатора концерта уверяет, что покупатели билетов были проинформированы о таких правилах заранее.

Читатель Виталис сообщил редакции, что купил билет на концерт Rammstein, который пройдет в столице 22 мая, но столкнулся с проблемами.

По словам мужчины, недавно он получил письмо от Bilietai.lt, в котором говорилось, что он обязан изменить имя билета, потому что билеты должны быть строго привязаны к тем конкретным лицам, которые пойдут на концерт.

По его словам, если билет купил один человек, а на концерт пойдет другой, нужно доплачивать.

"Я моделирую ситуацию.

Бабушка покупает билет на концерт для любимого внука на свое имя. Зная, что пойдет на концерт, внук целый год собирает копейки на футболку любимой группы.

Внук, побывавший до этого на нескольких рок-концертах, с чистой совестью приходит в парк Вингис, показывает билет и... оказывается, у него должно быть удостоверение личности и он должен “реперсонализироваться. А "реперсонализация" оказывается платной, потому что хитрые литовцы хотят и умеют выжимать деньги. А цена “реперсонализация” бедного внука - 11 евро.

На концерт было продано около 40 000 билетов, посчитаем. На концерт приходит, например, 5000 "нереперсонализированных". 5000 х 11 евро = 55000 евро выгоды. С неба... И в чей карман пойдут эти деньги?", - возмутился читатель.

Редакция связалась с руководителем агентства Live Nation Lietuva, организующего концерт, Александром Карабликовым.

По его словам, информация о персонализации билетов была опубликована на странице мероприятия Bilietai.lt с самого начала анонса мероприятия.

“Персонализированный билет” означает, что каждый юилет связан с лицом, указанным в билете. Каждый посетитель мероприятия должен предъявить действительный документ (паспорт, удостоверение личности или водительское удостоверение) при входе на мероприятие вместе с билетом. Услуга персонализации включена в стоимость билета. Целью персонализации билетов является борьба с перепродажей билетов, что является незаконным и противоречит правилам приобретения билетов.

Для посетителей, которые по каким-либо причинам решили передать свой билет другому лицу, Bilietai.lt создала платформу реперсонализации (возможность смены владельца билета), и оплачивается только эта услуга. Сумма сборов, взимаемых за реперсонализацию, предназначена для покрытия расходов на обновление функциональности системы Bilietai.lt в связи с внедрением этой услуги - этот сбор взимает не организатор, а распространитель билетов.

Персонализация билетов — это глобальная практика, которую Live Nation Lietuva, как крупнейший организатор мероприятий в странах Балтии, вводит на наш рынок, чтобы защитить право посетителей на вход на мероприятие и предотвратить незаконный вторичный рынок продажи билетов”, — пояснил он.

В Государственной службе защиты прав потребителей (ГСЗПП) также осведомлены о ситуации. Это подтвердила представитель ГСЗПП Даля Малинаускене.

"Каждый случай потребителя должен оцениваться индивидуально, но в данном случае самое главное - обратить внимание на то, какая информация была предоставлена ​​потребителю при покупке билета, то есть были ли соблюдены условия относительно указания фамилии, последствия ее изменения, подлежащие уплате сборы и т. д. Если такая информация не была предоставлена ​​четко и понятно, продавец не мог требовать дополнительную плату за изменение имени.

Законодательство не запрещает персонализацию билетов, за исключением случаев, когда в определенных случаях нарушаются требования по защите данных. Такие нарушения расследует Государственная инспекция по защите данных”, — сказала она.

Как сообщалось, на данный момент ГСЗПП урегулировал 4 поступивших обращения потребителей по данной ситуации.

“Согласно внесудебному порядку урегулирования спора, ГСЗПП перед проведением детального расследования спора обращается к продавцу и потребителю за возможностью разрешения спора мирным путем.

В связи с полученными запросами потребителей ГСЗПП связалась с продавцом (компания Bilietai.lt), споры были решены мирным путем - запросы потребителей на изменение или уточнение данных были удовлетворены без дополнительных комиссий. Сегодня поступило еще одно аналогичное обращение потребителя, которое будет рассмотрено в том же порядке", - сообщила пресс-секретарь.

Она сказада, что в случае недостижения продавцом и потребителем мирового соглашения ГСЗПП рассматривает спор с оценкой представленных доказательств, пояснений сторон спора в соответствии с правовыми актами.

“Таким образом, как было сказано, будет оцениваться, какая информация и как была предоставлена ​​потребителю при покупке билета”, - сказала Д. Малинаускене.

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