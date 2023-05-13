Как по заказу: погода в выходные - идеальная для природы

В субботу наш регион останется под защитой вихря повышенного атмосферного давления, поэтому более серьезных погодных изменений ожидать не стоит. Ночью небо Литвы будет слегка облачным, а вот днем, особенно во второй половине дня, облачность в стране несколько усилится.

Более серьезных осадков у ​​нас пока не ожидается, разве что местами, в основном в южных районах, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер. Практически повсеместно температура повысится до 20-24 градусов тепла. Чуть прохладнее будет только вблизи больших водоемов.

В воскресенье атмосферное давление немного понизится, поэтому силы антициклона ослабнут. Облаков будет еще больше, но сильного дождя быть не должно. Ночью ветер восточного направления полностью утихнет, а днем ​​достигнет скорости 5-10 м/с. Ночью температура составит 6-11 градусов, днем - 20-25 градусов.

Погода изменится в первые дни новой недели. Уже в понедельник во многих местах пойдет дождь. Ветер средней силы не изменит направления и будет дуть с востока, юго-востока. Ночью температура может снизиться до 7-12 градусов, днем ​​вернется к 20-25 градусам.

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