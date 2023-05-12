Предприниматели считают убытки, которые им принесет концерт Rammstein

Во время подготовки к концерту Rammstein часть парка Вингис закрыта не только для жителей, но и для бизнеса, действующего около эстрады - ему придется перебираться в другое место или закрыться на две недели. Предприниматели подсчитали, что лишатся части доходов, а вместо компенсаций им предложили билеты на концерт.

Концерт Rammstein в Вильнюсе состоится 22 мая, а подготовка к нему началась за две недели. Часть парка Вингис была закрыта для пешеходов и транспорта. Мало того, за 10 дней до концерта бизнес, работающий в парке Вингис, получил уведомление от муниципального учреждения Vilniaus miesto parkai о том, что ему на 17 дней придется остановить деятельность или перебраться подальше в предложенные организаторами контейнеры.

По данным Вильнюсского муниципалитета, организатор концерта компания Live Nation Lietuva будет две недели готовиться к концерту. Компания заплатила необходимые сборы - 18 200 евро. Бизнес платит Vilniaus miesto parkai аренду, но в сообщении о снижении арендной платы пока ничего не было сказано. Между тем организатор концерта Rammstein никаких проблем не видит.

По его словам, закрытие парка согласовано с Vilniaus miesto parkai, большая часть бизнеса приняла альтернативу - перебралась в контейнеры, всем компаниям дадут возможность бесплатно посетить концерт.

Представитель предпринимателей парка Вингис Вилма сказала Delfi, что закрытие части около эстрады коснулось 10 предпринимателей. Одни из них перебрались в контейнеры, но, например, кафе не могут вывезти из помещений в эстраде свое оборудование, другим нужно электричество, значит, надо брать генератор в аренду.

По словам Вилмы, ни Vilniaus miesto parkai, ни организатор Live Nation Lietuva ни о каких компенсациях не говорят.

"У нас только начался сезон, май очень важен для тех, кто здесь работает, в мае бывает больше всего доходов, деньги надо платить поставщикам, за аренду и т.д. Но организаторы сказали, что ничем не могут нам помочь, приносят извинения, предлагают билеты на концерт", – сказала она.

По словам собеседницы, только ее бизнес за половину мая лишится примерно 5000 евро доходов, а другие потеряют еще больше.

Вилма сказала, что предприниматели обратились к Vilniaus miesto parkai с просьбой снизить арендную плату за май, но ответа пока не получили. Директор Vilniaus miesto parkai Лаймонас Чакас сказал Delfi, что они пока не получали заявок на снижение цен. "Если получим такие заявления, то обсудим их", – сказал он.

По его словам, основное назначение парка Вингис - проведение концертов и культурных мероприятий. Естественно, что к ним нужно готовиться, требуется вводить ограничения. "Об этом предпринимателей информируют перед заключением договоров", - сказал Чакас.

Директор Live Nation Lietuva Александр Корабликов сказал Delfi, что все проблемы с бизнесом были решены.

"С каждым бизнесом были найдены решения. Немногие из предпринимателей работают в конкретном месте, у большинства есть передвижные вагончики. Огорожена лишь небольшая территория вокруг эстрады и лужайка", – заметил он.

Корабликов сказал, что они общались с каждым предпринимателем, предлагали билеты и договорились о том, как они могут работать во время закрытия части парка.

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