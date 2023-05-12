Шяуляйская полиция разыскивает двух девушек

15-летняя девушка пропала из дома, а 17-летняя из дома опеки.

9 мая, в 8 ч. из дома ушла и до сих пор не вернулась Габриэле Навицкайте (2008 г.р.)

Приметы: худощавого телосложения, рост 170 см, волосы черные, длинные. На девушке были синие рваные джинсы, черный свитер, черный кожаный пиджак, черные ботинки.

Gabrielė Navickaitė Foto: Šiaulių aps. VPK

Все, кто располагает ценной информацией о местонахождении девушки, просьба звонить следователю Светлане Якубкене 8 700 61 489 или писать svetlana.jakubkiene@policija.lt или звонить по номеру 112.

10 мая, около 20 ч. из дома опеки ушла и не вернулась Айрида Жемайтите (2006 г.р.).

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, черные волосы. На девушке были черные джинсы, камуфляжная куртка, спортивные ботинки.

Airida Žemaitytė Foto: Šiaulių aps. VPK

Все, кто располагает ценной информацией о местонахождении девушки, просьба звонить следователю Тадасу Латайтису 8 700 61 632 или писать tadas.lataitis@policija.lt или звонить по номеру 112

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