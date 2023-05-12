В Иркутской области уничтожили мемориал ссыльным полякам и литовцам

Польский памятник и литовский крест в память о репрессированных в 1937 году демонтированы в иркутском селе Пивовариха на месте массовых захоронений периода сталинского террора. Об этом изданию "Тайге" сообщила юристка и правозащитница, автор исследования "Большой террор" Оксана Труфанова.

Польский памятник и литовский крест в память о репрессированных были установлены в селе Пивовариха на месте массовых захоронений на пожертвования. Кто принял решение о сносе, неизвестно.

Объект курирует служба по охране культурного наследия правительства Иркутской области. Земля принадлежит региону.

Foto: Фото издания "Тайга"

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В 1930-е рядом с Пивоварихой находилась спецзона НКВД, где расстреливали политзаключенных. Исследователи оценивают число убитых в 15-17 тыс. человек. Массовые захоронения нашли только осенью 1989 года при содействии УКГБ, прокуратуры и местных ученых. Там открыли мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий "Пивовариха"

В апреле исчез мемориал памяти ссыльных поляков и литовцев в Кудымкарском районе Пермского края. Глава местного "Мемориала" Роберт Латыпов после сноса монумента предположил, что все подобные объекты в России оказались под угрозой.

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