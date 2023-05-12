ГИК утвердила результаты выборов мэра Висагинаса

Главная избирательная комиссия (ГИК) утвердила результаты выборов мэра Висагинаса, состоявшихся 7 мая.

В прошлое воскресенье в ходе повторного второго тура голосования еще один срок на посту мэра себе обеспечил член Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Эрландас Галагуз, набравший 58,5 проц. голосов избирателей. Его соперница, представительница партии "Свобода и справедливость" Даля Штраупайте, занявшая второе место, набрала 40,44 проц. голосов.

Результат Э. Галагуза в ходе повторного голосования во втором туре выборов был лучше, чем в ходе голосования, состоявшегося в марте. Тогда за этого политика проголосовали 52,15 проц. жителей Висагинского самоуправления, за Д. Штраупайте – 46,24 проц.

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ELTA напоминает, что 7 мая в Висагинском самоуправлении прошел новый второй тур выборов мэра.

7 мая в ходе повторного второго тура выборов к урнам для голосования пришли 35,77 проц. избирателей, еще 11,15 проц. проголосовали досрочно.

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