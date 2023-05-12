Зреет скандал, связанный с концертом Rammstein: зрителей просят заплатить за "реперсонализацию"

Концерт группы Rammstein в Вильнюсе, в парке Вингис состоится 22 мая. За две недели до концерта покупатели билетов неожиданно получили письма: некоторым придется заплатить за "реперсонализацию" билетов по 11 евро, пишет madeinvilnius.lt.

"Мы хотим напомнить и информировать, что все билеты на мероприятие Rammstein – Europe Stadium Tour 2023 должны быть персонализированы, т.е., на них должны быть имя и фамилия лица, которое идет на концерт. Если на вашем билете нет указания имени и фамилии или билетом захочет воспользоваться другой человек, то билет надо "реперсонализировать", – такое письмо получил сотрудник портала MadeinVilnius.lt.

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Билеты на концерт этой группы были проданы в декабре. О том, что на билетах должны быть имя и фамилия, люди узнали только 8 мая.

За реперсонализацию придется заплатить тем людям, которые во время покупки неправильно указали имя или фамилию. Это значит, что если билеты покупал A, а с этим A пойдет Б, то билет, приобретенный для Б нужно реперсонализировать - указать имя и фамилию. В письме Bilietai.lt указано, что изменить имя можно лишь один раз.

"Реперсонализация билетов возможна до 21 мая. Позже это можно будет сделать на входе. Если на вашем билете есть имя и фамилия, то вам ничего не надо делать", – сказано в письме.

Организаторы концерта на входе будут проверять - соответствуют ли имя и фамилия на билете с теми, что указаны на документе зрителя. Значит, на концерт надо брать с собой паспорт или идентификационную карту. В противном случае человек рискует не попасть на концерт.

На концерт Rammstein в парк Вингис соберутся около 30 000 человек. Подготовка к концерту уже началась. Вильнюсский муниципалитет информировал, что в ходе подготовки к концерту Rammstein в парке Вингис в течение двух недель будет ограничено движение транспорта и пешеходов.

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