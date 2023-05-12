Политологи: коммуникация министра – детская, а обещанной прозрачности давно нет

Политологи критически оценивают коммуникацию как премьер-министра Ингриды Шимоните, так и министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене, в адрес которой в четверг прозвучали подозрения в возможной растрате компенсационных средств членом Каунасского муниципального совета.

Политолог университета Миколаса Ромериса (УМР) Рима Урбонайте говорит, что удивлена ​​изменившейся за несколько часов позицией премьер-министра Ингриды Шимоните по вопросу требований к прозрачности членов Правительства.

"С момента утреннего интервью для Žinių radijas, когда она (И. Шимоните — ELTA) была очень категорична и ясно дала понять, что можем дождаться отставки министров, до момента, когда выяснилась конкретная фамилия и поступила первая информация, позиция премьер-министра изменилась очень сильно. (…) Для меня главный вопрос – как премьер-министр могла не знать, что речь пойдет о Шюгждинене. Министров, которые были членами советов, не очень много", — отмечает Р. Урбонайте.

Политолог обращает внимание и на то, что общественный деятель Андрюс Тапинас, обнародовавший расходы члена совета, компенсированные бывшему члену Каунасского муниципального совета Ю. Шюгждинене, ранее уже говорил о Каунасе и упоминал, что предположительно непрозрачное присвоение компенсаций расходов членов совета является проблемой не только "Единого Каунаса" (Vieningas Kaunas), у которого большинство мест в самоуправлении.

"Такое чувство, что не подготовилась ни одна, ни другая. (…) Удивление политиков совершенно непонятно, и меня саму удивляет то, что они удивлены, хотя я уже вчера прекрасно поняла, о ком пойдет речь", – говорит Р. Урбонайте.

"Сейчас я вижу такую попытку отвертеться, попытку смягчить ситуацию и как бы (...) не она должна доказывать, что она работала прозрачно, а мы должны доказать, что она работала непрозрачно. (…) Отбеливание своего имиджа сейчас, рассказывая, как мало канцелярских денег тратит член Сейма или как не используется гостиница Сейма, а она отдана украинцам – это просто детская стратегия в попытке отбелить свою репутацию", – критикует политиков Р. Урбонайте.

По мнению политолога, Ю. Шюгждинене в этой ситуации еще может "вырулить".

"Постараться собрать как можно больше доказательств того, что, вот, я делала то-то и то-то, и эта деятельность требовала таких-то затрат. (…) Но сейчас я вижу тактику отвлечения внимания, довольно бессвязную аргументацию и отсутствие логики. С такими принципами никак не вырулишь. (…) Вся партия сообща спрятала голову в песок и всячески пытаются сделать все, чтобы никому не пришлось брать на себя никакой ответственности. (…) Мне кажется, что мы наблюдаем один из худших коммуникативных случаев, когда видим абсолютную неподготовленность и совершенно неподготовленные цитаты", — сказала Р. Урбонайте агентству ELTA.

М. Юркинас: обещания прозрачности "давно нет"

Профессор Жана Моне университета им. Витаутаса Великого (УВВ) Миндаугас Юркинас говорит, что обещания прозрачности правительства, данное премьер-министром И. Шимоните в начале ее срока на посту премьера, уже давно нет.

"Всего этого уже давно нет, возьмем ли мы министра Ландсбергиса или министра Скуодиса, или нынешнего министра – это не удивляет. (…) Знаете, то, что обещаешь перед выборами и не выполняешь, закон тем самым не нарушаешь, но нарушаешь ожидания избирателей. (…) Если премьер заступается за министра, которой не хватает прозрачности, это многое говорит об обещанном внедрении стандартов прозрачности политической культуры", — сказал политолог агентству ELTA.

"В любом случае, если министр Шюгждинене действительно нарушила правовое регулирование того, как надо обращаться с расходами, и если эти расходы действительно не соответствовали ее потребностям, и это удастся доказать, то, что ж, это нехватка прозрачности", — подчеркнул М. Юркинас.

С другой стороны, по его словам, сейчас также важно оценить, насколько обвинения в адрес министра имеют реальную основу.

"Если такие случаи действительно имеют место, то это, безусловно, свидетельствует о злоупотреблении служебным положением и получении от этого финансовой выгоды", – считает политолог.

ELTA напоминает, что вопросы прозрачности расходов членов муниципальных советов возникли после того, как общественный деятель А. Тапинас взялся за общенациональное расследование возможной растраты муниципальных бюджетных средств.

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