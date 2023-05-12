Первая леди обратилась к участникам саммита в Хорватии: давайте выбирать здоровый образ жизни

В среду первая леди Диана Науседене в онлайн-режиме обратилась к участникам Саммита супругов глав европейских государств по вопросам профилактики детского ожирения, который прошел в столице Хорватии Загребе.

Мероприятие было организовано супругой президента Хорватии Саньей Мьюзик Миланович в сотрудничестве с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В своем видеообращении Д. Науседене подчеркнула, что, по данным ВОЗ, сегодня в мире в три раза больше людей с ожирением, чем четыре десятилетия назад. Резко растет число детей как с избыточным весом, так и ожирением. Из-за потребления все большего количества калорий и малоподвижного образа жизни дети становятся жертвами эпидемии ожирения, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

"Чтобы остановить эпидемию ожирения, именно дети должны быть в центре нашего внимания сегодня. Мы должны решать проблему там, где она начинается, и развивать правильные навыки и привычки с раннего возраста. Мы должны помогать детям с помощью комплексного подхода, охватывающего здравоохранение, образование, социальные услуги и экономику", - сказала супруга президента.

Говоря об опыте Литвы, Д. Науседене подчеркнула, что учреждения страны стремятся обеспечить высокие стандарты здорового и сбалансированного питания в учебных заведениях. В последние годы дошкольники и учащиеся первых и вторых классов получают бесплатное питание. Кроме того, предпринимаются усилия по совмещению здорового питания с большей физической активностью, поэтому количество уроков физкультуры было увеличено на треть.

"Администрация президента также призывает людей всех возрастных групп к выбору здорового образа жизни. Уже три года по инициативе президента Литвы проводится конкурс "Национальный вызов мобильности", который побуждает жителей нашей страны выбирать устойчивые способы передвижения. В прошлом году в конкурсе приняли участие жители всех городов страны, сотни общин и более тысячи организаций. К нему присоединились большинство общеобразовательных школ Литвы, все высшие учебные заведения, а также 150 литовских общин по всему миру", - сказала Д. Науседене.

По словам супруги президента, важно, чтобы каждый человек открыл для себя радость и пользу движения, а заниматься спортом и приобретать привычки здорового образа жизни как можно раньше необходимо каждому ребенку. Д. Науседене также поделилась передовым опытом – в сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Литвы был реализован проект "Малые Олимпийские игры" – ключевой элемент движения по укреплению здоровья детей в Литве. Дети, участвующие в этом проекте, в дошкольных учреждениях занимаются спортом, играют, развивают командные и социальные навыки, никто не остается в стороне, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении офиса президента.

Д. Науседене подчеркнула, что Литва приветствует саммит в Загребе, поддерживает его задачи и верит в великую цель – решить проблему избыточного веса и ожирения у детей в Европе.

С 2007 года Литва участвует в координируемой ВОЗ Европейской инициативе по эпиднадзору за детским ожирением. Цель данного исследования – получить сопоставимые данные об избыточном весе и ожирении у детей в возрасте 6-9 лет в разных странах Европы путем сбора информации о показателях веса и роста детей, школьной среде и привычках физической активности.

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