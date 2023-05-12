Эксперт оценила расцвет среднего класса в Литве: в одном аспекте мы еще отстаем от Запада

В Литве наблюдается расцвет среднего класса – сотни тысяч людей зарабатывают больше 2000 евро "на бумаге". В этом году в Литве значительно выросло число людей с доходами, больше 5000 евро "на бумаге", или 3025 евро "на руки". Их стало в 3 раза больше, чем в прошлом году. Что происходит, отчего люди становятся богаче, и что это значит для государства и экономики, об этом на LNK рассказала доктор наук университета ISM Виргиния Пошкуте.

По ее словам, о среднем классе можно судить по доходам людей, их расходам и потребительской корзине.

"Как человеку понять, относится он к среднему классу или нет? Тут возможен простой вопрос: могу ли я позволить себе то, что позволяет большая часть общества вокруг меня? Наверное, 65% литовцев живут похожим образом. Значит, они позволяют себе схожие расходы и у них похожие доходы", – сказала собеседница.

"Если взглянуть на статистику и распределение людей по доходам, по расходам, то в Литве есть большая разница между теми, кто живет в крупных городах и в небольших городах или в деревнях. В деревнях и городках процент среднего класса ниже", – заметила она.

В чем секрет роста числа представителей среднего класса?

"Наверное, однозначного ответа на этот вопрос нет, причин много. Одна из них – структура экономики, мы больше зарабатываем в сферах, дающих большой ВВП, растут зарплаты, особенно у молодежи.

Старшее поколение не так хорошо приспособилось, наверное, оно отстает по уровню доходов, но 30-летние, 40-летние живут так, как мы раньше никогда не жили, об этом говорит большинство экономистов", – сказала Пошкуте.

В Италии же самые большие зарплаты у 65-70-летних.

Рост числа представителей среднего класса - признак здоровой экономики. Пошкуте с этим согласна.

"Сильный средний класс означает, что, вероятно, неравенства в обществе немного. А чем меньше неравенства, чем более равномерное общество, тем меньше социального напряжения, тем сильнее экономика, тем выше показатель счастья", – заметила женщина.

По мнению Пошкуте, наша страна быстро приближается к уровню среднего класса на Западе. Но по тому, на что мы тратим деньги, разница еще есть.

"В одном аспекте мы еще немного отстаем от западного среднего класса. Мы тратим на продукты больше, чем в среднем европейцы. В Европе в среднем на еду тратят 13-14% доходов, а в Литве 20%, а иногда и больше", – сказала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!