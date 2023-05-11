Сейм после обсуждения одобрил реформу госслужбы: намечено несколько этапов повышения зарплат

В четверг после обсуждения Сейм одобрил неоднократно буксовавшую в Парламенте реформу госслужбы, которая определяет новый порядок повышения зарплат госслужащих и предусматривает иные важные изменения.

Депутат Сейма от консерваторов Андрюс Вишняускас подчеркнул необходимость решения вопроса о зарплатах госслужащих.

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда зарплаты госслужащих во всей отрасли отстают от зарплат людей, работающих в частном секторе. Вместе с тем мы видим, что госслужбе требуется больше разнопрофильных служащих", — сказал А. Вишняускас.

Парламентарий подчеркнул, что много сложностей возникнет при поиске работников, хорошо разбирающихся в специфике искусственного интеллекта.

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"Например, представьте, что через несколько добрых лет министерствам придется нанимать людей, способных анализировать процессы и законодательство, связанные с искусственным интеллектом. Не сомневаюсь, что сегодня в сфере государственной службы вы не найдете человека, который действительно хорошо бы разбирался в этой области. Это означает, что нам придется принимать молодых, новых людей, стаж которых никак не будет их мотивировать и которые в частном секторе могли бы получать совсем другую зарплату", — сказал А. Вишняускас.

"Итак, мы должны признать, что госслужба должна приближаться к частному сектору по заработной плате и другим условиям", — добавил он.

ELTA напоминает, что после полугода обсуждения законопроектов о государственной службе в Комитете Сейма по вопросам государственного управления и самоуправлений (КГУС) был найден ряд компромиссов. Комитет согласился предложить повышение заработной платы госслужащих в несколько этапов.

С 1 июля текущего года должны увеличиться зарплаты судей, мэров и руководителей Службы специальных расследований (ССР) и разведслужб. А с 1 января 2024 г. предусмотрены изменения заработной платы других групп государственных служащих.

В то же время второй и основной этап пересмотра заработной платы предлагается запланировать на 2025 год. Таким образом, второе повышение зарплат и более существенные изменения затронут госслужащих в 2026 году.

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